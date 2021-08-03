ABD'li bir şirkete düşük puan verdi, 1 milyon dolarlık dava açtılar. Fintech girişimi LoanStreet'ten kovulan bir yazılım mühendisi Glassdoor, Reddit ve anonim forum Blind'deki paylaşımları nedeniyle milyon dolarlık davaya çarptırıldı. Eski çalışan, iddialarının doğru olduğunu ve yasal savunmasını finanse etmek için 5.000 dolar topladığını söyledi.

Düşük puan veren çalışana 1 milyon dolarlık dava

Şimdi Microsoft'ta çalıştığını söyleyen Wyatt Troia, şirketin kendisine karşı açtığı davaya göre, 2020'de hala orada çalışırken LoanStreet'i eleştirmeye başladı. Troia, Nisan 2020'de Glassdoor'a yazdığı açıklamada, "Kurucular, beceriksizliğe ve korkaklığa yatkın, yetenekli veya deneyimli liderler değil" dedi ve kısa süre sonra kovuldu.

Bir yıl sonra Troia, Glassdoor'a geri döndü ve LoanStreet'i "sahte, sömürücü bir karmaşa" olarak nitelendirdi ve çatıştığı birkaç yöneticinin adını verdi. Troia, "Gerçekten çaresiz olmadığınız sürece uzak durun. LoanStreet şiddetli bir çöp tenekesi yangını ve sizi de yakacak" diye yazdı.

Yazılım mühendisi ayrıca kendisine 100.000 dolar değerinde öz sermaye sözü verildiğini, ancak şartları yazılı olarak almadığını ve toplamda 16 ay beklemesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Tüm bu iddialara kıyasla LoanStreet aynı fikirde değil ve Troia'yı iftiradan dava etti.

LoanStreet CEO'su Ian Lampl, 19 Temmuz'da Troia'ya dava açtı ve birçok iddiasını yanlış ve kötü niyetli olarak nitelendirdi. Ayrıca Troia'yı olumsuz incelemelerine dikkat çekmek için "LoanStreet" araması yapan herkes için Google Ads satın almakla suçladı.

LoanStreet tarafından açılan suçlama davasında, Troia'nın mühendisliğinin kalitesiz olması, ekibiyle bağ kurmaması ve meslektaşlarıyla iş birliği yapamaması nedeniyle kovulduğunu söylendi. Şirket, öz sermaye hibesinin şartlarını yanlış anlaşıldığını da aktardı.

Glassdoor'da Troia'dan sonra gelen birkaç isimsiz gönderi, Troia'ya yönelik eleştiriler içeriyor. İsimsiz çalışan onu kibirli olarak nitelendiriyor, diğer yorum ise insanları sahte incelemeler göndermeye teşvik ettiğini iddia ediyor.

Geçen hafta Troia, GoFundMe'deki yasal savunması için iddialarının doğru olduğu konusunda ısrar ederek fon toplamaya başlad ve 2 Ağustos itibarıyla 4790 dolar topladı. Troia, "Eğer bu sadece iyi niyetli bir hata olsaydı doğru olanı yapıp bana kazandığım seçenekleri verebilirlerdi. Yapmamayı seçtiler." dedi.