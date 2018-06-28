Düşük Seviye Telefonlar için Instagram Lite Çıktı, Hemen İndirin!

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Instagram, yepyeni sürümü olan Instagram Lite'ı paylaştı. Bundan böyle düşük seviye Android modelleri de rahatça Instagram'a girebilecek ancak bazı özellikleri kullanmaktan mahrum kalacaklarını belirtmek gerekiyor.

Daha önce Facebook Lite, Messenger Lite gibi uygulamalarla düşük seviye cihazları es geçmeyen Facebook, şimdi ise Instagram için bu sürümünü duyurdu. Normal boyutu 33MB olan Instagram'ın Lite versiyonuyla birlikte boyutunun 573KB'a kadar düştüğü ifade ediliyor. Ancak bu kadar düşük boyutlu olmasının en kötü yanı ise mesajlaşma ve video yükleme yeteneğinin olmaması.

Şu anda pek çok pazarda kullanıma açılan Instagram Lite'ın, mobil kullanıcılar için daha az depolama alanı, daha yavaş ağ bağlantıları veya büyük veri paketlerini karşılayamayan eski telefonlarda sıkça karşılaşılan birçok sorunu ele aldığını belirtmek gerekiyor.

Ayrıca son zamanlarda gelen yeni özellikler ile birlikte bambaşka bir platform haline gelen Instagram, Lite sürümüyle birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı planlıyor. Özellikle Android Go işletim sistemli cihazların göz bebeği olması beklenen Instagram Lite'ın web platformuna göre daha başarılı bir uygulama olduğu ifade ediliyor.