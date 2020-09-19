Sony, Düşük Seviyeli PlayStation 5 Modelini Düşünmüş

Sony, Microsoft gibi düşük seviyeli PlayStation 5 modeli hazırlamayı düşünmüş ama sonradan vazgeçilmiş. Nedeni ise PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından ilginç bir şekilde açıklanıyor. Detaylar haberimizde.

Hem Microsoft hem de Sony, yeni nesil konsollarını şu anlık iki farklı model ile satına sunacaklar. Microsoft orta seviyeli Xbox Series S ve gelişmiş Xbox Series X model, Sony ise tercihen disk sürücülü veya disk sürücüsüz model ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde yeni bir PlayStation 5 sunumu gerçekleştirilmişti. Bu sunum sonrasında, çeşitli mecralar PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan ile röportajlar gerçekleştiriyorlar ve bu röportajlarda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.

Düşük Seviyeli PlayStation 5 Modeli Sony'ye Uymamış

Japon internet sitesi AV Watch tarafından gerçekleştirilen röportaj sırasında, neden Sony cephesinin Xbox Series S gibi düşük seviyeli bir PlayStation 5 modelinin duyurulmadığı sorulmuş. Bu soruya içtenlikle cevap veren Ryan, rakiplerinin kararına ve felsefesine saygı duyduklarını belirttikten sonra, “Söyleyebileceğim tek şey şu ki, bu endüstrinin geçmişinde düşük ücret aralığına sahip düşük seviyeli konsol sunmanın memnun edici sonuçlar doğurmamıştır. Böyle bir yaklaşımı biz de düşünmüştük, ama biliyorum ki diğer operatörler denemiş ve sorun yaşamışlardı.”

Röportajın ilerleyen kısımlarında yapılan bir araştırmaya dayalı olarak da konuşan PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan, tüketicilerin uzun vadeli bir konsola yatırım yapmayı ve en az yedi sene kullanmayı istediklerine dikkat çekti: “Birkaç yıl içerisinde eskiyecek bir ürün almayı istemiyoruz.”

Yeni nesil PlayStation 5 12 Kasım 2020 tarihinde Birleşik Devletler, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ülkelerinde, 19 Kasım 2020 tarihinde de Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Güney Afrika bölgelerinde satışa sunulacak. Diskli model $499.99 / €499,99 / £449.99 / ¥49,980 iken disksiz model ise $399.99 / €399,99 / £359.99 / ¥39,980 olacak. Xbox Series S 10 Kasım 2020 tarihinde $299 ve Xbox Series X de aynı $499’luk fiyattan piyasadaki yerini alacak.