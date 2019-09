Düşük Sistemli Akıllı Telefonlar için Android 10 Go Edition Geliyor!

Geçtiğimiz yıl Android 9 Pie Go Edition sürümünü piyasa süren Google, bugün düşük sistemli akıllı telefonlarda çalışacak olan Android 10 Go Edition'u duyurdu. Android 10 Go Edition, 1.5 GB RAM'in altındaki cihazlarda çalışacak. Google, Android 10 Go Edition'u 'daha hızlı ve daha güvenli' olarak tanımladı.

Android 10 Go Edition, Android 10 işletim sistemine göre %10 daha hızlı açılmakta. Android 10 Go Edition'da düşük güçlü cihazlar için oluşturulmuş bir şifreleme yöntemi olan Adiantum kullanılmakta. Bu şifreleme sistemi cihazın performansını etkilemeden verileri şifrelemekte.

Google, Android 10 Go Edition'u 1600'den fazla düşük sistemli akıllı telefon modeline gönderecek. Android 10 Go Edition bu sonbahardan sonra akıllı telefonlara dağıtılmaya başlanacak. 180'den fazla ülkede dağıtılacak olan işletim sistemini Samsung A2, Xiaomi Redmi Go ve Nokia 1 başta olmakta üzere pek çok akıllı telefon modeli alacak.

Android 10 Go Edition işletim sisteminde YouTube Go, Google Go, Galery Go gibi Google'ın düşük sistemli akıllı telefon modelleri için geliştirdiği uygulamalar bulunmakta. Android 10 Go Edition güncellemesini alacak olan cihazların listesi henüz Google tarafından paylaşılmadı. Liste paylaşıldığında sizleri bilgilendireceğiz.