Felçli Hastalar İçin Düşünce Gücüyle Kontrol Edilen Tekerlekli Sandalye Tasarlandı

ABD'li bilim insanları boyundan aşağısı felç olan hastaların düşünce gücü ile kontrol edip, kullanabileceği tekerlekli sandalye tasarladı. Üç hasta üzerinde test edilen tekerlekli sandalyeler, yalnızca düşünerek sürme konusunda başarılı sonuç verdi.

Teksas Üniversitesi, Austin'den bir araştırma ekibinin yürüttüğü deneyde elde edilen sonuç, boyundan aşağısı felçli olan hastalar ve yakınları tarafından bir umut ışığı oldu. Tekerlekli sandalye tasarımı, beyin aktivitelerini okuyacak formuyla daha önce de gündemde yer edinmişti. Fakat bu, genelde beyin ameliyatlı hastaların beynine çip yerleştirilmesi üzerine düşünülmüş bir sistemdi.

Felçli Hastalar Düşünce Gücüyle Hareket Edebilecek

Yeni tasarlanan ve düşünce gücü ile kullanılabilecek elektrikli sandalye, beyin sinyallerini algılayabilecek. Hastaların başına 31 elektrottan oluşan boneler takılacak ve bu boneler, beyindeki sinyalleri algılayarak beyin-bilgisayar arayüzüne iletilecek. Elektrotlar, beynin ''sensorimotor korteks'' adı verilen vücudun hareketlerini düzenlemekten sorumlu bölgesindeki sinyalleri algılayacak.

Katılımcılar üzerinde test edilen elektrikli sandalye, hastaların uzuvlarını hareket ettirdiklerini düşünerek çalışmayı başardı. Sağa gidilmek istendiğinde iki kolunu da hareket ettirdiğini düşünen katılımcılar, sola doğru hareket etmek istediklerinde bacaklarını hareket ettirmeyi düşündü. Aynı zamanda sandalye sürekli ileri doğru gidecek şekilde tasarlandı.

Hastaların Testleri Ne Sonuç Verdi?

Katılımcılara her seansta sandalyelerin 60 kez sola ve sağa hareket etmesi için komut vermeleri söylendi. Bu komuta göre ilk hasta başlangıçta 10 seansta %37 doğru sonuç verdi. Son seansta ise bu oran %87'ye yükseldi. İkinci hasta ise seans boyunca %68 doğruluk payı ile komutları yerine getirebildi. Üçüncü hasta da direksiyon hassasiyeti bulunduğu için başlangıçta %67, sonrasında %91'lik bir oranda başarılı sonuca ulaştı.

Araştırma ekibinde yer alan Jose Millan şu açıklamalarda bulundu:

"Bunu çok daha hızlı ve çok daha iyi öğrenecek kişiler de olacak. Aynı zamanda sandalyeyi kontrol edebilmek için daha fazla zamana ihtiyacı olan kişiler de göreceğiz. Tıpkı iki numaralı hasta gibi. Ancak günün sonunda herkes bunu öğrenebilir.''

Kaynak: Independent Türkçe, New Scientist, IFL Science