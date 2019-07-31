Düşünceler İlk Defa Makine Yardımıyla Kelimeye Dönüştü

Makinelerin hayatımızın her anında yer aldığı günümüz dünyasında, yepyeni bir teknoloji geliştirildi. Düşüncelerin kelimelere dönüştürülmesi aslında ilk defa ortaya atılan bir fikir değil. Bugüne kadar ilk defa, o an düşünülen fikirler, makine yardımıyla sözcüklere çevrildi. Facebook buna büyük bir destek verdi. İşte haberimizin detayları.

California San Francisco Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde, sistemin son derece başarılı bir şekilde işlediği görüldü. Bu projenin ilk etapta engelliler için kullanılması planlanıyor. İlerleyen zamanlarda Dünyanın geneline yayılabilecek.

Düşünceyi sözcüklere çevirmek hayatı kolaylaştıracak

Beyin gücü yardımıyla yapılan bütün faaliyetler, hayatı kolaylaştırma açısından önemli bir rol oynuyor. Felç, inme, omurga sakatlığı veya beyin hastalığı ile birlikte konuşma yeteneği zarar görmüş birçok insan bu sistemden yararlanabilir.

Beynin çene dil ve dudak hareketlerinden sorumlu olan bölümü her zaman için aktif kalıyor. Ancak yüz kasları ile ilgili problemler ortaya çıkınca konuşma güçlü beliriyor. Eğer beyindeki aktif olan bu bölümler, cihaza doğru bir şekilde aktarılırsa düşünceler yazıya geçirilmiş oluyor.

Araştırmalar son hız devam ederken, makine insan arayüzünün ilerleyen dönemlerde daha efektif bir şekilde hayatımıza gireceği kesin. Peki sizce de böyle bir sistemin geliştirilmesi insan hayatını daha da kolaylaştırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.