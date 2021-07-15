Düşünceyi Konuşmaya Çeviren Beyin İmplantı İlk Kez Başarılı

Düşünceyi konuşmaya çeviren beyin implantı ilk defa başarılı sonuç verdi. Konuşamayan birinin başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanacağını düşünebilirsiniz. Geçmişte bu doğru olabilirdi, ancak araştırmacıların çabaları sayesinde felçli bir adamın beyin implantı ile düşüncelerini kelimelere dönüştürmesi sağlandı.

Araştırmacıların Çarşamba günü bildirdiğine göre beyin implantı, 15 yıl önce felç geçiren bir kişinin konuşma yeteneğinin geri getirilmesine yardımcı oldu. Buna nöroprotez diyorlar ve şimdilik sadece bir hastada başarılı oldu. Ancak San Francisco Kaliforniya Üniversitesindeki (UCSF) ekip, cihazın diğer felçli insanların da iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini umuyor.

Araştırma ekibine liderlik eden UCSF'deki beyin cerrahı Dr. Edward Chang, "Bilgimize göre bu, felçli ve konuşamayan birinin beyin aktivitesinden kelimelerin alınmasında ilk başarılı gösteriydi" dedi.

Düşünceyi konuşmaya çeviren beyin implantı nasıl çalışıyor?

Ekip, 20 yaşında felç geçirmiş adama, beynin konuşmayı kontrol eden bölgesine bir dizi elektrot yerleştirdi. UCSF'den yapılan açıklamada, "Sakatlığından bu yana son derece sınırlı baş, boyun ve uzuv hareketleri oldu. Şimdi beyzbol şapkasına bağlı bir işaretçi kullanarak ekrandaki harflerle iletişim kuruyor" denildi.

Şu anda 30'lu yaşların sonunda olan adamın sınırlı bir kelime dağarcığı kullanması istenirken, cihaz, bilgisayar algoritmaları kullanılarak beynindeki elektriksel aktiviteyi çevirmek için ayarlandı. Bu sözcükler daha sonra bir bilgisayar ekranına yansıtıldı.

UCSF'den gelen videoda, "Günaydın", "Merhaba" gibi metinlerin ekrana yazdırıldığı gözlemlendi. Hastaya "Bugün nasılsın?" diye sorulduğunda ise "Ben çok iyiyim" şeklinde bir cevap vermeyi başardı.

Katılımcının kortikal aktivitesinden cümleleri dakikada 15,2 kelimelik bir hızda oluşturduğu ve kelime hata oranının %25 olduğu aktarıldı. Araştırmacılar, "Katılımcının kelimeler üretme girişimlerinin %98'ini tespit ettik ve 81 haftalık çalışma süresi boyunca kararlı olan kortikal sinyalleri kullanarak kelimeleri %47 doğrulukla sınıflandırdık" dedi.

Kimliğinin açıklanmamasını isteyen hasta, ekibin "evet", "hayır", "aile", "temiz" ve "hemşire" gibi kelimeleri içeren 50 kelimelik bir kelime dağarcığı üretmesine yardımcı oldu. Bu kelimeler daha sonra "Hayır, susamadım" gibi cümlelere çevrildi.

Chang'in laboratuvarında çalışma yapan mühendis David Moses, "Bu, doğal olarak iletişim kuramayan bir kişi için önemli bir kilometre taşıdır. Bu yaklaşımın ciddi felçli ve konuşma kaybı olan insanlara ses verme potansiyelini göstermektedir" dedi.