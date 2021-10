İnsan Gibi Düşünme Yeteneğine Sahip Robot Geliştirildi

Robotlara bizim gibi düşünmeyi öğretmek mümkün mü? Düşünme yeteneğine sahip robot tasarlandı. İnsana ait beyin hücreleri ve elektriksel sinyaller robotu labirentte yönlendiriyor.

Robotlara zeka öğretilebilir mi? Beyin sinyallerini anlamlandıran bir teknoloji olan fiziksel rezervuar hesaplamadaki ilerlemeler, bizim gibi düşünen yapay zeka makinelerinin yaratılmasına katkıda bulunabilir.

Applied Physics Letters dergisinde bir makale yayınlayan Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, makineye bağlı beyin sinir hücrelerinin bir kültürünü elektriksel olarak uyararak robota labirentte gezinmenin nasıl öğretilebileceğini özetliyor.

Bu sinir hücreleri veya nöronlar, canlı hücrelerden büyütüldü ve bilgisayarın tutarlı sinyaller oluşturması için fiziksel rezervuar görevi gördü. (Sinyaller, robota iç ortamın belirli bir aralıkta tutulduğunu söyleyen ve labirentte hareket eden homeostatik sinyaller olarak kabul edilir.)

#Japan- Japanese researchers have built a robot with brain-like neurons that were grown in the lab, in order to teach it to 'think like us'.

