Duygu Yüklü 12 Minutes Oyunu PC ve Xbox One için Duyuruldu

Annapurna Interactive şirketini yayıncılığını üstlendiği What Remains of Edith Finch, Gone Home ve Journey gibi kaliteli yapımlarıyla hatırlıyoruz. Son olarak PC için Giant Enemy Crab tarafından geliştirilen Due Process oyunun yayıncısı olan Amerika menşeli şirket, Microsoft konferansında da 12 Minutes isimli yeni bir oyunun daha duyurusunu yaptı.

Luis Antonio tarafından Xbox One ve PC platformları için geliştirilmekte olan 12 Minutes, oldukça duygu yüklü bir oyun olacak. Konuya göre bir kocanın rolüne bürüneceğiz. Karısı ile romantik bir akşam geçirmenin planlarını yapan karakterimizin gecesi eve zorla giren bir detektifin eşini cinayet ile suçlaması ve akabinde de karakterimizi öldüresiye dövmesi ile kabusa dönüyor. Bu olaydan sonra da on iki dakikalık bir zaman tekrarı içine sıkışan karakterimiz aynı olayları tekrar tekrar yaşamaya başlıyor. Oyuncular olarak bizler ise bu döngüyü kırmanın yollarını aramaya başlıyoruz.

Geliştiricinin The Shining, Rear Window ve Memento yapımlarından esinlenerek ortaya çıkarttığı bu yapım, oldukça etkileyici görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Şimdilik çıkış tarihi belli olmayan ama 2020 yılının başlarında gelmesi beklenen oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.