Duyurusu Öncesinde Ghost Recon: Breakpoint Ortaya Çıktı

Bugün Ubisoft ve Tom Clancy's Ghost Recon serisi için önemli bir gün olacak. Geçtiğimiz hafta sonu ve birkaç gün önce sizinle paylaştığımız haberimizde de bahsettiğimiz gibi bugün TSİ 21:30 sıralarında Fransız yayıncı Ubisoft Youtube kanalı üzerinden yeni bir canlı yayın gerçekleştirecek. Bu canlı yayın sırasında da yeni bir Tom Clancy's Ghost Recon oyunu duyurulacak. Ne var ki, kısa bir süre önce bizi pek de şaşırtmayan bir şey oldu. Duyurusu yapılacak olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, canlı yayın öncesinde ortaya çıktı.

Alman Ubisoft mağazası üzerinde yaşanan bir kaza sonucunda, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun özel sürümü kısa süreli de olsa göründü. Her ne kadar bu içerik çok çabuk bir şekilde kaldırılmış olsa da beraberindeki detaylarıyla birlikte seri oyuncuların gözünden kaçmayı başaramadı.

Reddit üzerinden paylaşılan sızıntı bilgilerine bakacak olursak, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands için bir devam oyunu olacak olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Yine hikaye odaklı bir oynanışın olacağı devam oyununda, Holt, Midas ve muhtemelen Weaver'ı öldürerek düşmanımız haline gelen Cole D. Walker ve ordusuna karşı mücadele vereceğiz. Bu noktada, Operation Oracle güncellemesi beraberinde gelen görevler sayesinde esasında Wildlands ve Breakpoint arasında bir köprü kurmuş gibi görünüyor.

Oyunun özel sürümü ise Wolves Collector's Edition adı altında satışa sunulacak. Bu sürümün içeriğinde de baş düşmanımız Cole için hazırlanmış olan bir aksiyon figürü, oyunun haritası, sanat kitabı, Year 1 Pass eklentisi, yeni görevler, yeni araçlar, oyun içi kozmetik eşyalar ve sınıflar için erken erişim hakkına sahip olacağınız Ultimate Pack ve Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununa üç gün erkenden kavuşma fırsatı bulunuyor.

Son olarak, TSİ 21:30 sıralarında yapılacak olan canlı yayın sırasında oynanış gösteriminin de yapılacağı söyleniyor. Oyunun alfa aşamasına ait olacak bu gösterimi ormanlık bir alanda başlayacakmış. Bazı yeni mekaniklerin de tanıtımı yapıldıktan sonra, bir Outpost'un ele geçirilişini göreceğimiz de paylaşılan bilgilerin arasında yer alıyor.