Düz Dünya Derneği Antartika Fotoğrafı İçin 100 Bin TL Ödül Koydu

Bizlere her ne kadar Dünyanın yuvarlak olduğu kesin gibi gelse bile bazıları bunun tam tersini düşünüyor. Hatta bunun için dernek kuranlar bile var. Düz Dünya Derneği olarak adlandırılan bir kuruluş, Dünyanın düz olduğunu uzun bir süredir kanıtlamaya çalışıyor. İşte haberimizin detayları.

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan son derece ilginç bir çıkışla Dünyanın Düz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Dünyanın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin TL ödül vereceğini daha önceden söylemiş olan bu kişi, şu an ise başka bir ödül belirledi. Antartika kıtasının fotoğrafını kim çekerse ona 100 bin TL ödül vereceğini ifade etti.

Düz Dünya Derneği NASA davetini reddetti

Her ne kadar bazıları, Düz Dünya Derneği Başkanı dahil olmak üzere bu derneğin tamamını ikna etmeye çalışsa bile, sonuç pek olumlu olmuyor. NASA'da çalışan Türk Bilim İnsanı Dr. Umut Yıldız kendisini NASA tesislerini gezdirmek için ABD'ye davet etmişti. Ancak o bunu kabul etmedi.

Düz Dünya Derneği Başkanı, Antartika Kıtası diye bir yer olmadığını ifade etti. Onun düz dünya modeline göre dünyanın etrafını çevreleyen buz dağları Antartika olarak adlandırılıyor. Gerçek Antartika Bölgesi'nin Dünyanın etrafı olduğunu ifade eden dernek başkanı, 100.000 TL ödülü Antartika'nın kıta olduğunu kanıtlayana vereceğini ifade etti.

Peki sizce de bu dernek başkanı fikirlerinde neden bu kadar ısrarcı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.