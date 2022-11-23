Düzce'de 5.9 Büyüklüğünde Deprem: 46 Yaralı Var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sabah saat 04:08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçedeki depremin 6,81 km derinlikte yaşandığı bilgisi aktarıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Zonguldak ve Bartın illerinde de deprem hissedildi. Saat 07:00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 1'i ağır 32 kişinin yaralandığını aktardı. Aynı zamanda İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta da 1 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Güncel verilere göre Düzce'deki yaralı sayısı 37, Zonguldak'ta 6'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Düzce'de elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

18 Artçı Deprem Yaşandı, Eğitime Ara Verildi

AFAD, yaptığı açıklamada "Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır" dedi. AFAD Başkanı Sezer, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay ise deprem yüzünden şehir genelinde eğitim öğretime 1 günlük ara verildiğini söyledi. Sosyal medya hesabındaki açıklamada "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

Depremin yoğun bir şekilde hissedildiği İstanbul'da da vali Ali Yerlikaya, "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.

AFAD verilerine göre

saat 04.08’de #Düzce #Gölyaka merkezli

5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.



Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir.

Konuyu takip ediyoruz.



Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2022

Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 23, 2022

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır.



Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir.



Hemşehrilerimize geçmiş olsun + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 23, 2022