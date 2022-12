Dwayne "The Rock" Johnson, Black Adam Rolünü Bıraktığını Açıkladı

Dwayne "The Rock" Johnson, Henry Cavill'in kısa süre önce ayrılmasının ardından ve James Gunn'ın evrende büyük değişiklikler yaptığı şu sıralarda DCU'da artık Black Adam'ı oynamayacağını açıkladığı bir açıklama yaptı.

Bu karar, aktörün hem Warner Bros. hem de Black Adam'ı Instagram'da takibi bırakmasıyla ve Shazam 2 ile ilgili çekimlerde yer almamasıyla sonuçlandı.

The Rock has released a statement on the future of Black Adam. pic.twitter.com/74sPTjvXsX