Dwayne "The Rock" Johnson, Black Adam Rolünü Bıraktığını Açıkladı

Dwayne "The Rock" Johnson, Henry Cavill'in kısa süre önce ayrılmasının ardından ve James Gunn'ın evrende büyük değişiklikler yaptığı şu sıralarda DCU'da artık Black Adam'ı oynamayacağını açıkladığı bir açıklama yaptı.

Bu karar, aktörün hem Warner Bros. hem de Black Adam'ı Instagram'da takibi bırakmasıyla ve Shazam 2 ile ilgili çekimlerde yer almamasıyla sonuçlandı.

Henry Cavill'in Ardından Dwayne Johnson da Bıraktı

The Rock has released a statement on the future of Black Adam. pic.twitter.com/74sPTjvXsX — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 20, 2022

Dwayne Johnson yaptığı açıklamada, James Gunn ile konuştuktan sonra Black Adam karakterinin "hikâye anlatımının ilk bölümünde yer almayacağının" söylendiğini açıklıyor. Ayrıca Johnson'ın karakteri oynamak için geri dönmesi pek olası olmasa da DC'nin karakteri potansiyel olarak "gelecekteki DC çoklu evren bölümlerine" getirmenin yollarını keşfetmek için karakterle çalışmaya devam edeceğini iddia ediyor.

Johnson açıklamalarında DC tarafından rolden ayrılması istendiğine dair herhangi bir şeyi açıkça belirtmiyor ancak hayranlarına destekleri için teşekkür eden ifadesinin geri kalanına bakılırsa yakın zamanda geri dönmeyecekmiş gibi görünüyor.

Henry Cavill'in bile rolünden alındığı ve Black Adam'ın hem kritik hem de ticari açıdan pek iyi performans gösteremediği göz önüne alındığında bu haber çok şaşırtıcı değil ancak James Gunn'ın DC evrenini büyük ölçüde yenileme planı aynı hızda işlemeye devam ediyor gibi görünüyor.