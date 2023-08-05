Dwayne Johnson'dan Hesabında 7 Dolar Olan UFC Dövüşçüsüne Jest: Ev Hediye Etti!

The Rock olarak bilinen Dwayne Johnson, hikâyesinden derinden etkilendiği UFC dövüşçüsü Themba Gorimbo'ya Miami'de bir ev hediye etti.

32 yaşındaki Zimbabveli sporcu Gorimbo'nun banka hesabında sadece 7,49 dolar olduğu haberi Johnson'ın dikkatini çekti.

Maddi sıkıntılarına rağmen Gorimbo kazancının çoğunu köyüne geri gönderdi ve hatta temiz içme suyu için bir kuyuyu finanse etmek üzere 7.000 dolar ödeme yaptı.

Dwayne Johnson'un Evi Hediye Ettiği Anlar

Gorimbo'nun geçmişte yaşadığı zorluklarla özdeşleşen ve şöhrete kavuşmadan önce kendisi de maddi sıkıntılar yaşayan Johnson, destek tweet'i atarak dövüşçüye yardım etmeyi teklif etti.

Şaşırtıcı bir videoda Johnson jestini açıkladı ve Gorimbo'yu onun için kiraladığı bir eve götürerek kaldığı süre boyunca tüm masraflarını karşıladı. Gorimbo evde kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını görünce çok sevindi ve Johnson ona dövüş kariyeri için gerekli ekipmanı da sağladı.

Gorimbo'nun kararlılığından etkilenen Johnson onu çok çalışmaya devam etmesi için teşvik etti ve yanında olacağına söz verdi.

Buna karşılık Gorimbo, evi satın almak için biriktirdiği parayı Zimbabve'de bir kuyu daha açmak için kullanacağına söz verdi. Johnson'ın desteğinden ilham alan dövüşçü, UFC'de geleceğin şampiyonu olmaya kararlı.

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