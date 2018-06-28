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Dwayne Johnson’ın İmzasını Taşıyan Kablosuz Kulaklıklar Satışa Çıktı

Dwayne Johnson’ın İmzasını Taşıyan Kablosuz Kulaklar Satışa Çıktı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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ABD'li aktör ve profesyonel güreşçi Dwayne Johnson, diğer bilinen adıyla The Rock, “Project Rock” adı verilen 249 dolarlık kablosuz kulaklığı ile piyasayı sallamaya geliyor!

Ünlü spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, JBL ile birlikte tasarladığı kablosuz kulaklıklarını bugün itibarıyla satışa sundu. 

The Rock

Amerikan eğlence sektörünün en popüler figürlerinden birisi olan Dwayne Johnson’ın imzasını taşıyan “Project Rock” adındaki kulaklıklar, iki tarafında bulunan ve The Rock ile özleşen Brahma Bull logosu ile dikkat çekiyor.

Dwayne Johnson

Under Armour tarafından yaratılan Dwayne Johnson's Project  antrenman takımı serisinin ilk ürünü olan kulaklıklar, zorlu egzersizlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Johnson tarafından test edilen kablosuz kulaklar, ter geçirmiyor. Ayrıca özel bir kumaştan üretilen pedler, çıkarılabiliyor ve istenildiği takdirde yıkanabiliyor.

Project Rock’ta bulunan düğmeler çoğu kablosuz kulaktaki düğmelerden daha büyük. Böylece kullanıcılar, egzersiz sırasında  şarkı değişimi gibi birçok şeyi daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyor.

The Rock Kablosuz Kulaklıklar

Dayanıklı bir tasarıma sahip olan kulaklık, 16 saatlik pil ömrü ile muazzam bir performans vadediyor. 610mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Project Rock, sadece 5 dakikalık hızlı şarj ile bir saate kadar kullanım imkanı veriyor.

Siri ve Google Asistant ile uyumlu bir şekilde çalışan kulaklık, MicroUSB yuvasına sahip. Bluetooth 4.1'i destekleyen Project Rock, bugün itibarıyla 249 dolar fiyat etiketiyle Under Armour’un online ve fiziksel mağazalarında satışa çıktı. 

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