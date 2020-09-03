Dwayne Johnson Koronavirüse Yakalandı!

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Holywood yıldızı Dwayne Johnson, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile birlikte yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Johnson, paylaştığı videoda ailesinin de koronavirüse yakalandığını belirtti. Dwayne Johnson koronavirüse yakalandıktan sonra neler yaşadığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dwayne Johnson Koronavirüse Yakalandığını Duyurdu

Aksiyon filmi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Dwayne Johnson, Instagram hesabı üzerinden üzücü bir paylaşımda bulundu. Holywood yıldızı Johnson, paylaştığı videoda kendisinin ve ailesinin yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. "The Rock" lakabı ile tanınan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson'ın Instagram paylaşımı 5 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Johnson, 11 dakika uzunluğunda bir video paylaşarak yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra neler yaşadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dwayne Johnson, yaptığı paylaşımda, "Disiplinli kalın. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Sağlıklı yaşama önem verin. Maskenizi takın. Ailenizi koruyun. Pozitif kalın ve insanlara değer verin. Sağlıklı kalın, dostlarım" ifadelerine yer verdi.

Son birkaç haftadır yaşadığı şeyler hakkında açıklamada bulunan Johnson, "Karım Lauren, iki kızım ve ben yeni tip koronavirüs testi yaptırdık ve hepimizin COVID-19 testi pozitif çıktı. Size şunu söyleyebilirim ki bu durum, hem aile hem de kişisel olarak katlanmak zorunda kaldığımız en zor şeylerden bir tanesi" ifadelerini kullandı. Hayatta bazı zorluklar yaşadıklarını belirten Hollywood yıldızı, yeni tip koronavirüsün hepsinden çok farklı olduğunu belirtti.

"The Rock" lakabı ile tanınan Hollywood yıldızı, geçtiğimiz ay Forbes dergisi tarafından paylaşılan listeye göre 87.5 milyon dolar ile 2020'nin en çok kazanan aktörleri listesinde ilk sırada yer almayı başarmıştı. Johnson, bu yıl ile birlikte üst üste ikinci kez en çok kazanan erkek oyuncu olarak büyük bir başarı elde etmişti.