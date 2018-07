Dwayne “The Rock" Johnson Dünyanın En Çok Kazanan Aktörü Oldu

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes, eğlence dünyasının en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Listenin beşinci sırasında bulunan eski güreşci ve aktör Dwayne Johnson, nam-ı diğer "The Rock", 124 milyon dolar ile dünyanın en çok kazanan aktörü oldu.

Hollywood sahnesine ilk kez 2002 yılında The Scorpion King filmi ile çıkan Johnson, söz konusu rol için 5,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarak, en yüksek maaş alan aktör olmuş ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmıştı.

The Rock, tam 16 yıl sonra başka bir rekorun kapısını daha çalıyor. Forbes’in açıkladığı listeye göre, Haziran 2017 ile Haziran 2018 yılları arasında 124 milyon dolar kazanan ünlü oyuncu, Hollywood tarihinde oyunculuktan en çok para kazanan aktör olmayı başardı.

Jumanji: Welcome to the Jungle ve Rampage filmleri ile dünya çapında 1,3 milyar dolar hasılat toplayan Johnson, son filmi Skyscraper ile beklentilerin altında kaldı. Film eleştirmenlerinden geçer not alamayan yapım, küresel çapta 70 milyon doların altında kaldı.

Forbes, başarılı aktörün yüksek kazancının altındaki bir diğer faktörün sosyal medya olduğunu söylüyor. Instagram’da 110 milyon, Twitter’da ise 12,7 milyon takipçisi bulunan Johnson, sosyal medyayı en aktif kullanan oyuncuların başında geliyor. Bu da Johnson'ın filmlerinin çok geniş çevrelerce duyulmasını kolaylaştırıyor.

Öte yandan Forbes’in açıkladığı listenin 2. sırasında ABD’li ünlü oyuncu George Clooney bulunuyor. “E hani en çok kazanan aktör Dwayne Johnson’dı?” diye sorabilirsiniz. Şöyle ki, 239 milyon dolarlık geliriyle listeye 2. sıradan giriş yapan Clooney, bu kazancının tümünü oyunculuktan sağlamadı. 57 yaşındaki aktörün, İngiliz içecek markası Diageo ile Haziran 2017'de kurduğu Casamigos adında bir içki şirketi bulunuyor. Nitekim Forbes, bu rakamın arkasında şirket gelirlerindeki artışın olduğunu belirtiyor.

Eğlence dünyasının en fazla çok kazanan ismi ise 285 milyon dolar ile ABD’li ünlü boksör Floyd Mayweather oldu. Listenin üçüncü sırasında Kylie Jenner bulunurken, dünyanın en iyi iki futbolcusu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ise sırasıyla 8. ve 10. sıradan listeye girdi.

Forbes tarafından yayımlanan listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.