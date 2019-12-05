DxOMark, Huawei Nova 6 5G'nin Ön Kamera Puanını Açıkladı

DxOMark, Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli olan Nova 6 5G'nin ön kamerasını inceledi. Huawei Nova 6 5G kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelin hep beraber Huawei Nova 6 5G'nin ön kamerası kaç puan almış yakından bakalım.

DxOMark, Huawei Nova 6 5G'nin Ön Kamerasını Mercek Altına Aldı

Huawei Nova 6 5G'nin ön kamerası DxOMark'tan toplamda 100 puan aldı. Cihazın ön kamerası fotoğraf tarafında 105 puan alırken video tarafında 93 puan aldı.

Huawei Nova 6 5G'nin ön tarafında iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 32 MP ana, 8 MP geniş açı. Akıllı telefon Kirin 990 yonga setinden güç alıyor ve 4.200 mAh bataryadan besleniyor. Hemen aşağıdan DxOMark'ın Huawei Nova 6 5G ile çektiği videoyu izleyebilirsiniz.

Huawei Nova 6 5G kamerası ile çok konuşulacak gibi gözüküyor. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmezliğini korumakta.