DxOMark'ın Yeni Kralı Huawei Mate 30 Pro 5G Oldu

Huawei'nin Google servisleri olmayan yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mate 30 Pro 5G'nin DxOMark puanı belli oldu. Gelin hep beraber Mate 30 Pro 5G'nin DxOMark puanına ve kameralarının özelliklerine yakından bakalım.

Mate 30 Pro 5G DxOMark Puanı ile Şaşırttı!

Akıllı telefonların kameralarını inceleyen DxOMark, Huawei Mate 30 Pro 5G'nin kamera sensörlerini mercek altına aldı. Huawei Mate 30 Pro 5G, DxOMark'tan toplamda 123 puan alarak birinci sıraya yerleşti. Fotoğraf tarafında Mate 30 Pro 5G, 134 puan alırken video tarafında ise 102 puan aldı.

Mate 30 Pro 5G, DxoMark'tan 121 puan alan Xiaomi Mi CC9 Pro'yu solladı. Huawei Mate 30 Pro 5G'nin arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 40 MP ana, 40 MP ultra geniş açı, 8 MP telefoto ve son olarak 3D ToF sensör. Cihazın ön tarafında bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

DxOMark'a göre şu anda dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefon modeli Mate 30 Pro 5G. Akıllı telefon Google servisleri olmadığı için Türkiye'de satışa sunulmadı. Huawei Mate 30 Pro 5G Çin'de 710 dolardan satılmakta.