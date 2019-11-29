DxOMark Yılın En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefonların kameralarını tarafsız bir şekilde inceleyen DxOMark, 2019 yılının en iyi kameraya sahip akıllı telefonlarını açıkladı. E n iyi performansa sahip akıllı telefon kameralarının listesinde Xiaomi, Huawei, Samsung ve Apple gibi büyük isimler var. Haydi gelin bu yıl hangi akıllı telefonlar en iyi kameraya sahipmiş yakından bakalım.

2019'un En İyi Kameralı Akıllı Telefonları

Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition yılın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları seçildi. Bu iki cihaz DxOMark'a göre hem fotoğraf hem de video tarafında yılın en iyisi.

DxOMark'tan toplamda 121 puan alan Huawei Mate 30 Pro, video performansından da 100 puan almıştı. DxOMark, Mi CC9 Pro için 121 puan puan vermişti.

2019'un en iyi video çekebilen akıllı telefonu iPhone 11 Pro Max olurken, en iyi gece fotoğrafı çeken akıllı telefon Huawei Mate 30 Pro oldu. iPhone 11 Pro Max DxOMark'tan toplamda 117 puan almıştı.