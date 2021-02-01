60 Yıldır Merak Ediliyordu: Dyatlov Geçidi Gizemi Açıklandı

Dyatlov Geçidi gizemi açıklandı. Yaklaşık 60 yıl önce 9 yürüyüşçünün ölmesinin ardından Rusya'da merak konusu haline gelen Dyatlov Geçidi Olayı en nihayetinde çözüldü. Yeni araştırma, olağandışı bir çığın 1959 Dyatlov Geçidi Olayı'nın arkasındaki suçlu olduğunu gösteriyor.

Yeni araştırma, 1959 yılında Sovyetler Birliği'ne ait olan Ural Dağları'ndaki dokuz yürüyüşçünün gizemli ölümüne makul bir açıklama sunuyor. Yaklaşık 60 yıldır "Dyatlov Geçidi Olayı" olarak anılan bu talihsiz duruma güçlü bir çığ düşmesinin sebep olduğu tespit edildi.

Şubat 1959'da üniversite öğrencisi Mikhail Sharavin, Ural Dağları'nın eteklerinde beklenmedik bir keşif yaptı. Dokuz deneyimli yürüyüşçünün ortadan kaybolmasını araştırması için gönderilen Sharavin ve kurtarma ekipleri, karın altına bakan bir çadırın köşesini gördü. Bir şişe votka, bir harita ve bir tabak salo (beyaz domuz yağı) dahil pek çok malzemenin kar altında kaldığı keşfedildi.

Çadırın yan tarafındaki bir kesik, birinin içeriden bir kaçış yolu açmak için bıçak kullandığını öne sürerken, sığınaktan uzaklaşan ayak izleri, bazı dağcıların sıfırın altındaki sıcaklıklarda çıplak ayakla kaçtığını kanıtladı.

Ekipler bu keşif sonrasında yürüyüşçülerin cesedini kar altından çıkardı. Grubun çoğunluğu hipotermiden ölmüş gibi görünse de en az dördünde kırık kafatası, kırık kaburga ve baş bölgesinde yaralanmalar olduğu fark edildi. Cesetleri inceleyen bir doktor, yaraların bir araba kazası etkisine eşit derecede güçlü olduğunu söyledi.

Dyatlov Geçidi gizemi çözüldü

Günümüzde grubun lideri Igor Dyatlov'un adını taşıyan sözde Dyatlov Geçidi Olayı Rusya'nın en kalıcı gizemlerinden birini oluşturuyordu. Halk arasındaki pek çok kişi bu olayı askeri bir örtbas, kardan adam saldırısı, gizli silah testlerinden radyasyon yayılımı gibi çeşitli komplo teorileriyle açıklamaya çalıştı.

Ancak Communications Earth and Environment dergisinde yayınlanan yeni araştırma, alışılmadık bir çığın yürüyüşçülerin kaderini belirlediğini gösteriyor. Bu çığı bilgisayar ortamında modelleyen araştırmacılar, simülasyondan yararlanarak daha mantıklı bir açıklama bulduklarını dile getiriyor.

Durham Üniversitesi'nde bir jeolojik tehlike uzmanı Jim McElwaine, kar tabakalarının bu tür şiddetli yaralanmalara neden olması için inanılmaz derecede sert ve yüksek hızda hareket etmesi gerektiğini söylüyor.