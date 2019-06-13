Dying Light 2'de Enfeksiyon Kaparsanız Fazla Karanlıkta Kalmayın

Dying Light 2 ilk oyuna göre çok daha iddialı geliyor. Chris Avellone tarafından E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuş olan devam oyunu, özellikle rol yapma ögeleri ile dikkat çekiyor. Bu senenin E3 fuarında da karşımıza çıkan oyun için hem yeni bir fragman yayınlandı, hem de yeni bir detay daha ortaya çıktı. Enfeksiyon kaptıktan sonra, Dying Light 2 oyununda karanlık ortamlarda fazla kalmamaya dikkat edin.

vg247 sitesi E3 2019 fuarı sırasında Oyun Yönetmeni Mark Albinet ile bir konuşma fırsatı bulmuş. Bildiğiniz gibi Dying Light 2 oyunundaki çatışmalar ilk oyuna göre daha taktiğe dayalı olacak. Düşmanınızı ölçüp tartıp, saldırıyı yapacağınız zamanı da buna göre iyi ayarlamanız gerekecek. Bu tabii ki insan düşmanlarınız için olduğu kadar enfeksiyon kapmış düşmanlarınız için de geçerli ama enfeksiyon kapmış olan düşmanlarla kapışırken ilk oyuna göre çok daha dikkatli olmanız gerekecek.

Albinet tarafından verilen detaya göre eğer bir şekilde enfeksiyon kaparsanız, karanlık ortamlarda mümkün olabildiğince az zaman geçirmeniz gerekiyormuş. Hava karardığında ise UV ışığı altında kalmanız lazımmış; çünkü, karanlıkta olduğunuz süre zarfında enfeksiyon seviyeniz yükselecekmiş.

"Enfeksiyon kapar kapmaz karanlık bir yere giderseniz... doğrusu, "normal" olarak kalmak için bir UV ışığı altında kalmanız lazım," yorumunda bulundu Oyun Yönetmeni Mark Albinet ve devam etti. "Karanlıkta, yani gece vakti veya karanlık bölgelerde, çok fazla vakit geçirmenizle beraber enfeksiyon seviyeniz yükselecek."

Bunun bir noktaya kadar avantajları da olmayacak değil görünen o ki. Mesela hızlı hareket edebilmek, daha güçlü ve daha dayanıklı olmak gibi. Ama belirli bir seviyeye çıkmaması lazım. Eğer çıkarsa, zombiye dönmemizle sonuçlanacakmış.

Açıkçası bu durum bir parça Resident Evil: Operation Raccoon City oyununu anımsatmadı değil. O oyunda da bir zombi tarafından ısırıldığımızda, oyun karanlık ortamlarda geçtiği için enfeksiyon hızla ilerliyor ve belirli bir seviyeye ulaştığında da karakterimiz bir zombiye dönüşüyordu. Dying Light 2 oyununda da aynı durum söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Yani zombiye dönüşmek oyunun o noktada biteceği anlamına geliyormuş.

Bizleri oldukça zevkli bir Dying Light 2 deneyiminin beklediğinden şüphemiz yok ve gelen her yeni bilgi de oyuna bir an evvel kavuşma isteğimizi artırıyor. Ne var ki bu 2020 yılından önce mümkün olmayacak.