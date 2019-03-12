Dying Light 2'de Üç Farklı Zombi Türü Olacak

Techland stüdyosu tarafından oyun dünyasına kazandırılan Dying Light için bir devam oyunu olacak Dying Light 2, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuştu. Senaryosunun Chris Avellone tarafından kaleme alındığı devam oyunu, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Tymon Smektała ile yapılan bir röportaj, uzun zamandan sonra oyunla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.

İlk oyunun on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan Dying Light 2, farklı şehirde geçen farklı bir konuya sahip olacak. Tabii ki farklı karakterler ile de karşılaşacağız ama Harran şehrini karıştırmış olan enfeksiyon, Dying Light 2 oyununda da başımızın belası olmaya devam edecek. Parkur sisteminin ilk oyuna göre daha fazla kullanılacak olmasının yanı sıra dövüş mekaniği de artık taktiğe dayalı olacak. Bu bağlamda, çevresel faktörleri de kendi avantajınıza kullanabileceksiniz. İkinci oyundaki bir diğer yenilik ise rol yapma oyunu ögelerinin senaryoya dahil edilecek olması. Bir diğer deyişle, sebep-sonuç ilişkisi olacak. Yapay zeka tarafından yönetilen karakterlerin bize karşı tutumları, yapacağımız tercihlere bağlı olarak değişecek. Eğer atarlı giderli tercihler yaparsak, onlar da bize atarlı giderli davranacaklar demek oluyor. Aynı şekilde senaryonun gidişatını da değiştirmemiz mümkün olacak.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Dying Light 2, E3 2018 fuarında duyurulmuştu. Ne var ki, duyurusundan bu yana yapılan hikaye anlatımına odaklı tanıtımların hep insan karakterler üzerinden yapılmış olması, kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Nerede bu yürüyen ölüler? Tatile mi çıkmışlardı? Hayır, onlar halen buradalar. GamesRadar+ tarafından Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektała ile yapılan röportaj, bu soru işaretini giderdi.

Yukarıda resmini gördüğünüz mavi renk zırhı olan bu arkadaş(!), Dying Light 2 oyununda karşımıza çıkacak olan gruplardan Peacekeeper'ın bir üyesi. Daha doğrusu, eskinden bir üyesiydi. Biter adı verilen, şehrin hemen her yerinde karşımıza çıkacak ve standart diyebileceğimiz bir zombi haline dönüşmüş. Smektała tarafından verilen bilgiye bakılırsa, eğer Biter türündeki bir zombi uzun süre güneşe veya morötesi (UV) ışığa maruz kalırsa, Degenerate haline dönüşüyor. Ancak bu kötü bir şey değil; çünkü Degenerate haline gelmesi, uzuvlarının parça parça dökülmeye başlaması anlamına gelecek. Bir diğer deyişle, sizin için gerçek bir tehlike olmaktan kısmen çıkacak ama yine de dikkatli olmanızda fayda var. En ufak bir dikkatsizliğiniz bir ısırık ile sonuçlanabilir.

İlk Dying Light oyununda gece çıkan Volatile türü, Dying Light 2 oyununda geri dönecek. Aynı şekilde bu oyunda da bu türden bir zombi görürseniz, sizi fark etmeyeceği şekilde hareket edin. Eğer fark edilirseniz de arkanıza bakmadan kaçın; çünkü sizi gördükleri anda Usain Bolt gibi koşmaya başlayarak sizi öldürmek için çaba sarf edecekler.