Dying Light 2, Dying Light İzleri Taşıyacak Mı?

Techland, ikinci oyuna dair yeni detayları ortaya çıkartmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni videoya bakılırsa, Dying Light 2 Dying Light izleri taşıyacak gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Polonya menşeli geliştirici, Dying Light Youtube kanalı üzerinden Ask Me Anything (Bana Bir Şey Sor) adı altında bir seri başlatmıştı. Bu seriye göre oyuncular, ay içerisinde Dying Light 2 ilgili merak ettikleri soruları soruyor ve ekip de bu sorulara hazırladıkları yeni video ile cevap veriyorlar.

Nisan ayındaki bölümde ateşli silahların ve araçların olmayacak olmasının yanı sıra harita boyutu gibi konular açıklığa kavuşturulmuştu. Bugün itibarıyla yayınlanan yeni bölümde ise yeni oyun hakkında enteresan sayılabilecek yeni detaylar ortaya çıktı.

Dying Light 2 Dying Light’tan Nasıl İzler Taşıyacak?

İlk olarak değinilen konu, ana karakterimizdi. Bahsedilene Aiden, tanımlanmış ve kendisine has özellikleri olan bir karakter olacakmış. Bu da başlangıçtaki davranışlarını etkileyecekmiş. Ne var ki esasen kendi kimliğini aramaktayken, aynı zamanda geçmişindeki bazı gizemleri de araştırmaktaymış. Bu nedenle de bir karakter olarak Aiden’dan daha fazlasını bekleyebilecekmişiz. Senaryonun akışında, oynayış stilimize bağlı olarak değişecekmiş ve bu süreçte verdiğimiz kararlar da nihai olarak nelere sahip olacağını belirleyecekmiş.

Bir diğer önemli konu ise GRE’nin geri dönebilecek oluşu. GRE (Küresel Kurtuluş Gücü), Harran şehrinde yaşanan salgın sonrasında ortaya çıkan hayali muhalif insani bir topluluktu. Bildiğiniz gibi Dying Light 2 her ne kadar ortak nokta aynı virüs olsa da, ilk oyundan konu ve karakterler olarak bağımsız olacak. Sorulan bir soruya üstü kapalı bir şekilde cevap veren Techland, bu topluluğun izlerini görebileceğimizi söylüyor. Ancak ikinci oyun beş yıl sonrasını konu aldığı için halen aktif olup olmadıklarına dair bir bilgi verilmemiş. GRE ile ilgili nelerin yaşandığını öğrenebileceğiz. Hatta şehirde bıraktıkları izler olacakmış ama Dying Light 2 hikayesine göre nerede durdukları ise şimdilik tam bir muamma.

Polonya menşeli stüdyo tarafından ikinci oyunda romantizmin olmayacağı da netleştirildi. Belirtilene göre karşımıza çıkacak olan yapay zekaların hem kendileri hem de Aiden ile aralarında bir ilişki olacakmış ve bu verdiğimiz kararlara göre değişecek. Ne var ki Rol Yapma Oyunları’nın genelinde karşımıza çıkan ve bir veya daha fazla karakter ile yaşadığımız romantizm anlarının Dying Light 2 oyununda karşımıza çıkmayacağı söyleniyor. Zaten bildiğiniz gibi Techland, daha önceden satışa sunduğu hiçbir oyunda romantizme yer vermemişti. Gelenek yeni oyunda da devam edecek.

Videonun ilerleyen kısımlarında bahsedilene göre, inşa edilen modern karanlık çağda yaşayıp insanlığın yaşanan felaketten sonra nerelere gidebileceği görmemiz isteniyormuş. Haliyle Dying Light 2 konusuna göre yıkılan uygarlıktan ve kolonileşen insanlıktan, günümüzdeki devlet ve hükümet düzenine dönüş yapılamayacakmış. Ancak daha önceden de bahsedildiği gibi, kendi vereceğimiz kararlarımız ile geleceği şekillendirmemiz mümkün olacakmış. Bu da, oyunu bitirdiğimiz zaman, arkamızda ne çeşit bir topluluk bırakacağımızı belirleyecekmiş.

Son olarak, Dying Light 2 oyununda yaşananların ilk oyunda yaşananlar ile güçlü bir bağlantısı olacakmış. Bildiğiniz gibi Dying Light için sonradan The Following adıyla bir genişletme paketi çıkmış ve yeni karakterler, yeni bir senaryo, yeni silahlar ve yeni oynanış mekanikleri sunmuştu. Söylenene göre bu genişletme paketinin hikayesindeki bir sonda yaşananlar, Dying Light 2 oyununun hikayesine yansıyacakmış. Ne var ki geliştiriciler bunun hangi son olduğunu söylemiyor ve bize bırakıyorlar.

Dying Light Youtube kanalında yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Şu an için Dying Light 2 çıkış tarihi bilinmiyor, ama son açıklanana göre PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacağı söylenmişti. Ne var ki geride bıraktığımız bir senelik süreçte planlarda bir değişiklik yaşanmış olabilir. Bunu da Techland tarafından verilecek olan yeni haberler ile öğrenebileceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.