Dying Light 2 Geliştiricileri, New Game+ ve Fotoğraf Modu Üzerinde Çalışıyor

Dying Light 2 geliştiricisi Techland, oyuna New Game+ ve Fotoğraf Modu getirmek için çalışıyor.

Game Informer'ın, Techland'ın Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektała ile yaptığı röportajda, oyunseverlerin en çok talep ettiği New Game+, Fotoğraf Modu ve bazı ek zorluk seviyeleri gibi ek özelliklere değinildi. Smektała'ya göre "Bunlar geliştirici ekibinin planlarının arasında olan ve üzerinde çalışılan şeyler." Smektała ayrıca "Burada çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çok yakında insanlar bu tarz özelliklerin bir şekilde oyuna eklendiğini görmeye başlayacak.” diye ekledi.

"Çok yakında" tam olarak net bir zaman ifade etmiyor ancak oyunun resmi Twitter hesabından Mart ayı başlarında atılan ve "NG+ ciddi olarak düşündüğümüz bir seçenek ancak henüz bir söz vermek için çok erken." tweet'i bu modun gelmesi için şu an oldukça erken olduğu düşüncelerini doğruluyor.

Techland daha önce Dying Light 2 için çıkış sonrası desteğini beş yıl olarak taahhüt etmişti bu nedenle New Game+ ve Fotoğraf Modu, Dying Light 2 oyuncularının çıkış sonrası beklediği özelliklerden yalnızca birkaçı. Techland çıkış sonrası içeriklerini duyururken "yeni hikayeler, mekânlar, oyun içi etkinlikler ve sevdiğiniz diğer eğlenceli şeyler" içeren ücretli ve ücretsiz içerikler geleceğini belirtmişti.

It all starts on release, but it's just the beginning! We're planning to keep enhancing the game with DLCs, challenges, stories, events, and more for at least 5 years, and that's a minimum! You sure won't be bored!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/ppJvu2G1sm