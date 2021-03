Dying Light 2 Geliştiricisi Samimi İtirafta Bulundu

Techland tarafından geliştirilmekte olan Dying Light 2, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuştu. Zaman içerisinde hakkında bazı bilgiler edindiğimiz oyun, son olarak geçtiğimiz sene beklenmedik bir ertelenme haberiyle gündeme gelmişti. Sonrasında ise sırra kadem basmış, mevcut durumu hakkında herhangi bir bilgi edinememiştik. Ancak hasret bitiyor ve yeni oyun ile ilgili haberler bu hafta içerisinde geliyor. Bunun öncesinde ise Dying Light 2 geliştiricisi samimi itirafta bulundu. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi son dönemde Polonya menşeli geliştiriciler ile ilgili pek de hoş olmayan gelişmeler yaşanmıştı. Cyberpunk 2077 oyununun çıkışı sonrasında kara bulutların CD Projekt RED stüdyosunun tepesine toparlanırken, Techland tarafında benzer olaylar olmasa da, yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda yirmi personelin ayrıldığını öğrenmiştik. Dying Light 2 oyununun çıkış tarihi belirsizliğini de koruyorken, açık dünya hayatta kalma oyununa “Yüzünü gören cennetlik!” diyesimiz geliyordu. Ancak sonunda bir umut ışığı doğdu.

DyingLightGame Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni bir paylaşım, yüreklere su serpti. Techland, önümüzdeki bu hafta içerisinde Dying Light 2 geliştirilme aşaması hakkında bizlerle paylaşacakları birkaç şey olduğunu söylüyor. Ne var ki bunların arasında çıkış tarihi bulunmayacak. Eğer 17 Mart 2021 Çarşamba günü verilecek olan bilgilere erkenden ulaşmak isterseniz, buradan Discord kanalına katılabilirsiniz.

Polonya menşeli stüdyonun sessiz kaldığı dönemlerde, geliştirilme aşamasının yerine saydığına ve oyunun iptal edildiğine dair birtakım söylemler de çıkmıştı. Yukarıdaki paylaşım ile ilgili olarak, her ne kadar oyunun olması gerekenden erken duyurulmuş olsa da geliştirilme sürecinde yerinde saymadığı ve aşama kaydedildiği söylenmiş. Bununla birlikte iptal edilme durumunun söz konusu olmadığı ama erken erişim planlarının olmadığından da bahsedilmiş.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell :P