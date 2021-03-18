Dying Light 2 Hakkında Techland'den Önemli Açıklama Geldi

Polonya menşeli stüdyodan, uzun zamandır yeni bir haberini alamadığımız Dying Light 2 hakkında açıklama yapıldı. Oyunun son durumu nedir? Detaylar haberimizde.

Dying Light 2, 2018 yılındaki E3 fuarında duyurulmuş. Microsoft sunumu sırasında gerçekleştirilen duyuru sonrasında, yeni oyunun geçeceği mekan, karşılaşacağımız enfeksiyonlu türleri ve oynanışı dahil belli başlı bilgileri edinmiştik. Ancak Dying Light 2 hakkında halen bilmediğimiz çok fazlaca şey var ve bunları öğrenmek için de sabırsızlanıyoruz. Ne var ki geçtiğimiz sene yaşanan erteleme sonrasında uzun zamandır yeni bir haber alamadığımız oyunun durumu, geliştirici stüdyoda yaşanan önemli ayrılıklar ile endişelendirmeye başlamıştı. Techland de bu endişeleri sonlandırmak için bu hafta içerisinde, son durum hakkında birkaç detayın paylaşılacağı söylenmişti.

Dün itibarıyla da beklenen video yayınlandı. Haberimizin sonundan bakabileceğiniz bu video, her ne kadar pek çok şeye açıklık getirememiş olsa da, yüreklere bir parça da olsa su serpti diyebiliriz. En azından herhangi bir iptal durumunun söz konusu olmadığı konusunda bir kez daha ikna olduk.

Dying Light 2 Hakkındaki Açıklamada Neler Söylendi?

Öncelikle geliştirici ekip, sessizlik sürecinde oyuncular tarafından yazılmış olan yorumları okudular. Hatta içlerinden bir tanesinde, Dead Island 2 benzetmesinin yapılmış olduğunu bile duyabiliyoruz. Bu aşamadan sonra merak edilen açıklamaya başlayan Techland, Dying Light 2 oyununun devasa ve karmaşık bir proje ve vizyonlarına uygun hale getirmek için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu süreçte, geliştirici ekip üyeleri aylar boyunca çok sıkı bir çalışma gerçekleştirmiş. Çok yakında da Dying Light 2 hakkında yeni detaylar paylaşılmaya başlanacakmış.

Son kısımda ise “Duygularınızı nasıl dışa vurduğunuz fark etmeksizin, sizin gibi sadık hayranlara sahip olduğumuz için gururluyuz.” diyerek ikinci oyun için kesilmeyen ilgilerinden dolayı hayranlara da bir teşekkür edilmiş.

Peki beklenen ikinci oyun ne zaman çıkacak? Şu an için net bir tarih verilemiyor ama Techland tarafından yayınlanan videonun sonunda görünen 2021, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Dying Light 2 ile bu yıl buluşacağımıza işaret ediyor. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Gelişmeleri takipte olacağız.