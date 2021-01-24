Dying Light 2 Koleksiyoncu Sürümü Sızdırıldı

Dying Light 2 için yeni haberlerin gelmesi yakın diyebiliriz. Geliştirilme aşamasında olan Dying Light 2, Koleksiyoncu Sürümü ile uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

Kıyamet sonrası dünya temalı oyunlar arasında önemli bir yere sahip olması beklenen Dying Light 2, E3 2018 fuarında duyurulmuştu. Yine Dying Light geliştiricisi tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun, bizleri farklı karakterler ile farklı bir hikayenin anlatılacağı farklı şehre götürecek. Ne var ki Harran şehrini karıştırmış olan enfeksiyon, bu oyunda da başımızın belası olmaya devam edecek. Parkur sisteminin daha fazla kullanılacak olmasının yanı sıra dövüş mekaniğinin de taktiğe dayalı olarak kullanılacağı Dying Light 2 oyununda, bu bağlamda çevresel faktörleri de kendi avantajınıza kullanabileceksiniz. Rol yapma oyunu ögeleri ile de senaryonun gidişatını ve karşılaşacağımız karakterlerin bize olan yaklaşımları, vereceğimiz kararlara göre şekillenecek.

Techland tarafından söylenene göre Biter, Degenerate ve Volatile olmak üzere üç farklı enfeksiyonlu düşman türü ile karşılaşacağımız Dying Light 2, Dying Light ile karşılaştırıldığında dört kat büyük olacak. Ayrıca aynı ilk oyun gibi yıllarca içerik desteği görecek.

Uzun zamandır geliştirilmekte olan ikinci oyun, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Ocak ayı içerisinde ertelenmişti. Üst Yönetici Pawel Marchewka tarafından söylenene göre Techland olarak vizyonlarını yerine getirebilmek için zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirmişti. Her ne kadar o zamana göre önümüzdeki aylarda yeni bilgilerin paylaşılacağı söylenmiş olsa da, bir seneden beri Dying Light 2 ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmıyor. Bunda elbette salgının da etkisinin büyük olduğunu söylemek gerek. Ne var ki bu yıl içerisinde oyun ile ilgili yeni haberlerin geleceği söylenmişti. Görünüşe göre bunun ilk güçlü işareti de sızan özel sürüm ile oldu.

Dying Light 2 Koleksiyoncu Sürümü Detayları

Reddit üzerinden LuRo332 isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma bakılırsa, Dying Light 2 Koleksiyoncu Sürümü hazırlanıyor. Çekyalı perakendeci Xzone.cz tarafından listelenen ama kısa bir süre sonra kaldırılan bu sürüm, görünüşe göre oldukça da sağlam olacak. Öyle ki, etkileyici bir aksiyon figürünün yanı sıra oyunun metal kutulu versiyonu, morötesi el feneri, morötesi çıkartmalar, gizli yerleri gösteren bir harita ve sanat kitabı gibi içerikler ile gelecek.

Şu an için çıkacağı dönem dahi belli olmayan Dying Light 2 de nesil geçişine denk gelecek bir başka oyun olacak. Yani PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacağı biliniyor. Ne var ki geride bıraktığımız bir senelik süreçte planlarda bir değişiklik yaşanmış olabilir. Bunu da Techland tarafından verilecek olan yeni haberler ile öğrenebileceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.