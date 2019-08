Dying Light 2'nin Beklenen Uzun Oynanış Videosu Yayınlandı

Daha önceden sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde, Techland stüdyosunun bu ayın sonlarına doğru Dying Light 2 için yeni bir oynanış gösterimi yapacağını aktarmıştık. Dün TSİ 21:00 sıralarında, beklenen Dying Light 2 gösterimi gerçekleştirildi.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz oynanış gösteriminin yirmi altı buçuk dakikalık bir uzunluğu var. Esasen ilk kez E3 2019 fuarında ve basın mensuplarında gösterilen oynanışın kısaltılmış hali oluyor. Bir diğer deyişle, kapalı kapılar ardında gösterileni merak ediyorduysanız bu haberimizle birlikte kısmen görmüş olacaksınız.

E3 2018 fuarındaki duyurusundan bu yana verilen bilgiler, aşağıdaki video ile bir nevi yerli yerine oturuyor. Oyundaki görevlerden bir tanesinin gösterildiği videonun açılış kısmında geçen bilgilendirmeye bakılırsa, içme suyu bitmek üzere olduğu için şehir yıkımın eşiğindeymiş.

Rehberimiz ve arkadaşımız Frank ise içme suyu problemini çözebilecek tek kişinin The Colonel olduğuna inanıyormuş. Ne var ki, pompalama istasyonuna konuşlanmış olan The Renegades adı verilen bir grubu yöneten bu arkadaşın kötü bir itibarı varmış. Frank ise statüsünü kullanarak şehrin idaresinde olan The Renegades ve The Officers isimli iki ana topluluğun arasında bir buluşma ayarlamış.

Videonun genelinde bu zamana kadar edindiğimiz bilgiler görsel halde karşımıza geliyorlar. Bunlardan ilki ise yakın mesafeli çatışmaların ilk oyuna göre taktiksel bir yapıda gerçekleşiyor oluşu. Yani ilk oyundaki gibi doğrudan saldırmay yerine eyleminizin zamanlamasını doğru ayarlamanız gerekecek. Bu tabii ki karşı tarafın saldırı hamlesine karşılık yapacağınız savunma için de geçerli olacak.

Bunların dışında rol yapma ögelerinin işin içine dahil olması neticesinde zorlu diyalog seçimleri, istemediğimiz kadar enfeksiyonlu düşmanla yapılan mücadeleler ve Dying Light oyununa göre geliştirilmiş olan parkur sistemi de aşağıdan izleyebileceğiniz videoda karşımıza çıkanlar oluyorlar. Keyifli seyirler dileriz!