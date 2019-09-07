Dying Light 2'nin Dünyası Orijinal Oyundan Dört Kat Büyük Olacak

2020 yılı oyun dünyasındaki unutulmaz yıllardan bir tanesi olacak. Çıkışlarını sabırsızlıkla beklediğimiz kaliteli oyunlar birbirleri ardına çıkacaklar. Dying Light 2 de bu oyunlardan bir tanesi. E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuş olan ikinci oyun için geliştirilme süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İlkbahar mevsiminde çıkacak olan Dying Light 2 üzerine yeni bir röportaj daha yapıldı.

NVIDIA tarafından Baş Teknoloji Sorumlusu Pawel Rohleder ile yapılan röportajda oyunun dünyasının büyüklüğünden, kullanılan yeni teknolojilerin oynanışa yaptığı etkiden ve senaryo sırasında yapacağımız seçimlerin çevreye nasıl etki edeceğinden bahsedildi. Dying Light 2 için kullanılan teknolojilerin etkisiyle oyunun Dying Light ile karşılaştırıldığında dört kat daha büyük olduğunu söylüyor.

Aşağıdaki videonun otuz sekizinci saniyesinden itibaren "Oyunun dünyası önceki oyunun tamamından dört kat daha büyük olacak. Aynı zamanda animasyon sistemi, seçimleri ve sonuçları destekleyecek yeni araştırma görevi sistemi, yeni diyalog sistemi, yeni kullanıcı arayüzü sistemi ve tabii ki devasa dünyalar oluşturmamıza olanak tanıyan akış (streaming) teknolojisi de işin içine girecek." yorumunda bulunan Rohleder, oyunda kullanılan C-Engine konuşmadan da geçmiyor. "C-Engine mümkün olabildiğince gerçekçilik sunacak. Böylece görüntüye önemli ölçüde gerçekçilik katacak. Fotoğraf gerçekçiliğindeki sahne sanki bir filmmiş gibi görünecek."

Dying Light 2 oyununda rol yapma ögeleri olacağı için vereceğiniz kararların etkilerinin büyük olacağını hatırlatalım. Bunu zaten yayınlanan yirmi altı dakikalık oynanış videosunda görmüştük. Baş Teknoloji Sorumlusu Pawel Rohleder işin teknik kısmından girerek "Bizim için en büyük zorluk, yaptığınız her seçimin dünyaya etki edebileceğiydi. Örnek vermek gerekirse, bir alandaki harita için farklı bir versiyon oluşturmak zorundayız ve harita çok büyük. Bu yüzden, eğer farklı kararlar verirseniz navigasyonun yapay zeka ile iç içe geçmesi gerektiği için zorluk daha da büyüyor." yorumunda bulundu.

Röportajın sonlarına doğru oyunun dünyasında yaşanacak olan değişikliklerin kombinasyonunun gerçekten çok fazla olduğunu ve bu çaptaki bir haritadan dolayı işlerin Techland için gerçekten çok çok zor olduğunu öğreniyoruz. Ancak sonuçta ortaya bir şaheser çıkacağını ve daha şimdiden çoğu oyuncuyu büyülemeyi başardıkları için geliştiricilerin keyifleri yerindedir diye düşünüyoruz.