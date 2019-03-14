Dying Light 2'nin Kancası Oyunu Bozmayacak

İlk Dying Light oyunun senaryosunun ilerleyen bölümlerinde bir Grappling Hook, yani kanca elde ediyorduk. Kısa sürede sadık dostumuz olan bu teçhizat, ulaşmanın epey bir zor olduğu yerlere kolayca ulaşmamızı sağlıyordu. Kanca kullanımı her ne kadar eğlenceli olsa da oyunun parkur sistemini baltaladığı için birçok soruna sebep oluyordu. Oyunun yapımcısı Techland, ikinci oyunda da kanca olacağını doğrulayarak, bu sefer kancanın oyunu bozmayacağını söyledi.

Dying Light 2 duyurusu sonrasında merak edilen detaylardan bir tanesi, kancanın geri dönüp dönmeyeceğiydi. Bildiğiniz gibi devam oyununun geçeceği şehir Harran şehrinden çok daha büyük olacak ve haliyle kancanın olası geri dönüşü Dying Light 2 için olumlu bir fayda sağlayacaktı. Neyse ki,Techland stüdyosunun Baş Oyun Programcısı Bartosz Kulon, bizlere müjdeli bir haber verdi. Sadık dostumuz kancanın, devam oyunu ile geri döneceğini ve bu defa fonksiyonel olacağını onayladı. Hatta bununla da kalmayan Kulon, ilk oyundaki kancanın nasıl ortaya çıktığını da açıkladı.

Baş Oyun Programcısı Bartosz Kulon tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ilk oyundaki kanca bir programlama hatasından dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki, Dying Light oyununun geliştirilme aşamasında, Kulon, ana karakterimiz Kyle Crane'in tutunacağı kenarların saptanabilmesi için bir algoritma üzerinde çalışıyormuş ama anlayamadıkları bir nedenden dolayı algoritma bir kenardan diğerine bir atlama gerçekleştirmiş. Beklenmedik olan bu durumu bir şekilde olumluya çevirmeyi düşünen Bartosz Kulon'un aklına, o anda Mortal Kombat serisindeki Scorpion ve kullandığı kancası gelmiş. Hemen bununla ilgili bir prototip çalışma yapılıp, testi gerçekleştirilmiş. Nihayetinde Dying Light oyununa bir kanca dahil olmuş.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Baş Oyun Programcısı Bartosz Kulon tarafından yapılan açıklama ile kanca, Dying Light 2 oyununda da yer alacağı onaylandı. Ne var ki, Dying Light oyununda yapılan eleştiriler ışığında, Techland daha dikkatli bir yaklaşım sergilenecekmiş. Fonksiyonel olması ile parkur sistemini baltalamayacak şekilde yeni oyuna entegre edilecekmiş. Bakalım sonuç ne olacak?