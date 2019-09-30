Dying Light 2'nin Senaryo Uzunluğu Ortaya Çıktı

Dying Light 2 önümüzdeki sene satışa sunulacak. Techland stüdyosunun üzerinde özenli bir şekilde çalışmakta olduğu rol yapma ögeleri de barındıran hayatta kalma oyunu, içerik anlamında oldukça doyurucu olacak. Yılın Oyunu ödülü için güçlü bir aday olacak Dying Light 2'nin senaryosu on beş veya yirmi saat civarı bir uzunluğa sahip olacakmış.

İlk oyunun on beş yıl sonrasındaki bir zamanda ve modern karanlık çağda geçecek olan ikinci oyun, bizi kaynakların kısıtlı olduğu ve idari birimlerin de yozlaşmasıyla medeniyetin çökmüş olduğu hayali bir şehre götürecek. Aiden Caldwell isimli bir karakteri yöneteceğiz ve rol yapma ögelerinin de dahil olması nedeniyle senaryo akışında büyük değişiklikler yaşanacak.

Yakın bir zaman önce Prankster 101 tarafından yapılan röportajda konuşan Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektala, on beş ile yirmi saat arasında değişen bir senaryonun bizleri beklediğini söyledi. Bu tabii ki doğrudan ana senaryo görevlerini takip etmeniz durumunda alacak olan zaman. Eğer her şeyi tamamlamak gibi bir niyetiniz varsa, o zaman en az yüz saat gerekecek. Smektala konu ile ilgili olarak "Bu gibi bir oyunda çok fazla acil durum var. Olaylar siz oyunu oynarken meydana geliyor ve bunlara reaksiyon göstermek zorundasınız." yorumunda bulundu ve devam etti. "Ama ana hikaye için 15 veya 20 saat, bütün içerik için 100 saatten fazla diyebilirim."

Böylesi bir oyunda oyuncunun oynayış stili ve rol yapma ögeleri dolayısıyla vereceği kararlar çok büyük etkide bulunacak. Her oyuncunun gidişatı diğerininkiyle aynı olmayacak ama genel olarak bakıldığında en az yüz saat alacak olması gayet iyi. Bekleyişe değecek gibi görünüyor.