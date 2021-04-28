Dying Light 2 oynanış detayları ortaya çıktı. Görünüşe göre ilk oyunda hoşumuza giden bazı şeylere yeni oyunda veda edeceğiz. Öyle ki araç ve ateşli silah kullanımı maalesef olmayacak. Peki bu kararların arkasındaki gerekçeler neler? Detaylar haberimizde.

2015 yılında satışa sunulan ilk oyunun ardından Dying Light 2, 2018 yılının E3 fuarındaki Microsoft sunumu sırasında duyurulmuştu. Dying Light’tan farklı olarak hayali bir şehirde yeni karakterler ile farklı bir hikaye sunacak olan ikinci oyuna dair yeni detaylar, uzun bir sessizliğin ardından geçtiğimiz haftalarda gelmeye devam etmişti. Arayı soğutmadan, hız kesmeden merak edilen detaylar hakkında yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Hafta başında Dying Light 2 projesinde Baş Tasarımcı Tymon Smektala, oyunun Youtube kanalı üzerinden oyuncuların zaman zaman sordukları sorulara cevap verdiği yeni bir video yayınladı.

Dying Light 2 Oynanışı Detayları ile Üzdü

İlk oyunda çok çeşitli silahların yanı sıra, bir yerden başka bir yere ulaşabilmek için gerektiğinde araç da kullanabiliyorduk. Bunların devam oyununda da karşımıza çıkacağı yönünde beklenti ise büyüktü, ama ne yazık ki beklenenin tam tersi bir durum söz konusu. Smektala tarafından verilen bilgiye göre, Dying Light 2 oyununda sadece yakın dövüş silahları kullanılabilecek. Bildiğiniz gibi ikinci oyunda, kaynakların ve elektriğin kısıtlı olduğu, idari birimlerin de yozlaşmasıyla medeniyetin çöktüğü hayali bir şehirde olacağız. Söylenene göre hayatta kalmayı başaran insanların profesyonel diyebileceğimiz silah üretebilecek bilgiye sahip olmadıklarından dolayı da yakın dövüş silahları, yaylar ve etraftan topladığımız ve belirli bir kullanımdan sonra kırılacak olan el yapımı av tüfekleri kullanmak durumunda kalacağız.

Araç kullanımı konusuna da açıklık getiren Smektala, ilk oyundaki gibi her daim değil de tek bir görevde kullanılabilecek. Bu kararın alınmasındaki neden ise diğer seyahat yöntemlerinin daha ilgi çekici olmasıymış. Ayrıca parkur sisteminin ilk oyunun DNA’sı ve ayırt edici yönüydü ve bu nedenle de Dying Light 2’de şehirde geliştirilmiş serbest koşu mekanikleri, kanca ve paraşüt kullanarak seyahat edebileceğiz.

Video sırasında cevap verilen bir diğer soru ile oyunun harita büyüklüğüne de değinilmiş ve bizleri Dying Light’a göre iki kat büyük bir harita bekliyormuş. Öyle ki yedi kilometre kare büyüklüğünde olacak haritada, çok katlı pek çok bina olacakmış. Dahası ise bir dizi gökdelen ve köprüler de bulunacakmış.

Şu an için yeni oyunun ne zaman çıkacağına dair net bir tarih verilemiyor, ama daha önceden yapılan açıklamalar ile ana hikayenin yirmi saatte tamamlanabileceği söylenmiş iken PlayStation 5 ve Xbox Series için 4K, kalite ve performans arasında seçim yapabileceğimiz üç farklı modun bulunacağının da bilgisi verilmişti.