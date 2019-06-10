Dying Light 2 Oyunun E3 2019 Fragmanı Yayınlandı

Geliştirilme aşamasında olan oyunların en ilgi çekici olanlarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki Dying Light 2. İlk oyunun yaptığı büyük sükseden sonra, bunu devam ettirecek bir ikinci oyun bekliyorduk ve şu zamana kadar paylaşılan bilgiler de beklentilerimizi bir hayli karşılayacakmış gibi görünüyor. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Dying Light 2 oyununun başındaki isim, yine Techland.

Chris Avellone gibi önemli bir isminde kadroda yer alması ile haliyle beklentilerin bir hayli yüksek olduğu oyun ile ilgili olarak geride bıraktığımız zamanda yoğun bir bilgi paylaşımı yapılmamıştı. E3 2019 fuarının başlamasından önce Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Techland, Dying Light 2 oyununun fuara götürüleceğini müjdelemişti. Bu bağlamda da devam oyunu ile ilgili yeni detayların paylaşılacağına kesin gözüyle bakıyorduk.

Kısa bir süre önce gerçekleşen Microsoft E3 2019 fuarı sırasında Dying Light 2 için etkileyici bir fragman yayınlandı. Bu fragman bağlamında bir takım yeni bilgiler de paylaşıldı. Mesela oyunda yöneteceğimiz karakterimizin adının Aiden Caldwell olduğunu öğrendik. Aiden enfeksiyon kapmış bir afetzede. Bu sayede de üst düzey parkur becerileri ve acımasız dövüş yeteneği var.

Öte yandan, Techland tarafından geliştirilmiş olan C-Engine ile geliştiriliyor. Bu motorun geliştirici stüdyoya ait açık dünya aksiyon-macera ve aksiyon- rol yapma oyunu türü oyunlar için özel olarak geliştirilen bir teknoloji olduğu söyleniyor.

Şimdilik net bir çıkış tarihi olmasa da 2020 yılının İlkbahar mevsiminde çıkacağı belirtilen Dying Light 2 oyunun Square Enix tarafından yayınlanacağını belirtelim. Bir diğer deyişle, Japon menşeli yayıncı tarafından yapılacak olan gösterim sırasında tekrardan karşılaşabiliriz. O zamana kadar, sizleri aşağıdaki E3 2019 fragmanı ile baş başa bırakalım. Keyifli seyirler!