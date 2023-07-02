Dying Light 2 Özel Bir Etkinlik İçin The Walking Dead İle İş Birliği Yapacak

Dying Light ve The Walking Dead oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir iş birliğine gidiyor. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Oyunseverlerin en çok sevdiği oyunlar arasında yer alan Dying Light ve The Walking Dead, "heyecan verici" bir geçiş etkinliği için iş birliği yapıyor.

Etkinlik konusunda detaylı bir bilgi verilmese de Dying Light, Twitter hesabından The Walking Dead ile "hayatta kalabileceğiniz, ölüleri hiç olmadığı gibi öldüreceğiniz ve öldüreceğiniz" yeni bir etkinlik için "güçlerini birleştirdiğini" duyurdu.

The Walking Dead'in resmi Twitter hesabı tweet’e yanıt olarak, "Yaşayan ölülerle savaşmak hakkında bir iki şey biliyoruz," yanıtını verdi. Etkinlik içeriği hakkında herhangi bir detaya yer vermeyen oyun şirketlerinin yakın zamanda etkinlik planını paylaşması bekleniyor.

Dying Light 2 Koleksiyoncu Sürümü Sızdırıldı
OYUN

Dying Light 2 Koleksiyoncu Sürümü Sızdırıldı

Dying Light 2 için yeni haberlerin gelmesi yakın diyebiliriz. Geliştirilme aşamasında olan Dying Light 2, Koleksiyoncu Sürümü ile uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi.

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