Dying Light 2 Özel Bir Etkinlik İçin The Walking Dead İle İş Birliği Yapacak

Oyunseverlerin en çok sevdiği oyunlar arasında yer alan Dying Light ve The Walking Dead, "heyecan verici" bir geçiş etkinliği için iş birliği yapıyor.

Etkinlik konusunda detaylı bir bilgi verilmese de Dying Light, Twitter hesabından The Walking Dead ile "hayatta kalabileceğiniz, ölüleri hiç olmadığı gibi öldüreceğiniz ve öldüreceğiniz" yeni bir etkinlik için "güçlerini birleştirdiğini" duyurdu.

Dying Light 2 joins forces with The Walking Dead by @skyboundgames in a thrilling crossover event. Survive, scavenge, and slay the undead like never before!



Stay tuned for more info.