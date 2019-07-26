Dying Light 2 Yeni Nesil Konsollara da Çıkacak

Virüs salgınının neden olduğu kıyamet sonrası bir dünyada geçecek olan Dying Light 2 oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Şimdilik kesin bir gün belirtilmemiş olsa da 2020 yılının İlkbahar aylarında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacağı söylenmişti. Ancak Techland yeni nesil konsolları da düşünüyor. Dying Light 2 oyununun hem mevcut nesil hem de yeni nesil konsollar için satışa sunulacağı kesinleşti.

Geliştirici stüdyo daha önceden yaptığı açıklama ile yeni nesil konsolların devam oyununun mevcut nesil konsollar önünde bir engel teşkil etmeyeceğini söylemişti. Yakın bir zaman önce Wccftech tarafından Sorumlu Teknik Başkan Paweł Rohleder ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında site tarafından Dying Light 2 oyununun yeni nesil konsollara da gelip gelmeyeceği soruldu. Rohleder "Techland'in en yeni oyuncaklarda her daim gözü var." yorumunda bulundu ve devam etti. "Daha açık olmak gerekirse evet, geliştirme aşamasının başlangıcından beri planımız Dying Light 2'yi nesil geçişi oyunu yapmaktı."

Şimdilik devam oyununun yeni nesil konsollar için ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi verilmiş değil ki mevcut nesil konsollar için bile tam tarih açıklanmamışken pek de şaşırtıcı olmadı. Ancak planın baştan yapılmış olduğuna bakılırsa çok zaman almayabilir. Bakarsınız ilk gün bile karşımıza çıkabilir. Bekleyelim ve görelim.