Dying Light - Hellraid Çıkış Tarihi Gecikecek

Polonya menşeli geliştirici tarafından alınan karar ile Dying Light - Hellraid çıkış tarihi ileriye atıldı. Alınan bu beklenmedik karara, beta testi sürecindeki geri dönüşler neden oldu.

Techland tarafından geliştirilen Dying Light, 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Baştan Dead Island oyununa oldukça benzetilmiş olsa da, oynanış mekanikleri ve parkur sistemi ile son derece farklı olduğunu görmüştük. Ocak ayında beşinci yaşını kutlayan Dying Light için içerik desteği halen tam gaz devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Polonya menşeli geliştirici, Hellraid içeriğinin duyurusunu yapmıştı. Techland tarafından bir zamanlar üzerinde çalışılan ama hiçbir şekilde satışa sunulmamış olan aynı isimli birinci kişi fantastik türdeki bir oyuna dayalı olacak. Yakın bir zaman önce 23 Temmuz 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacağı duyurulmuşt. Ne var ki yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile Hellraid içeriği ertelendi.

Yeni Dying Light - Hellraid Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dying Light Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, Dying Light - Hellraid için yapılan beta testi sırasında olumlu yönde birçok geri dönüş yapılmış. Techland de bu geri dönüşleri uygulayabilmek için erteleme kararı almış. Buna göre Dying Light - Hellraid, PC için 13 Ağustos 2020, PlayStation 4 ve Xbox One için de 14 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Dying Light - Hellraid Detayları

Hikayesine göre afetzedeler yaşanan tuhaf bir güç kesintinin nedenini araştırırken Tower'ın bodrum katında eski bir atari salonu cihazı bulmaları ile başlıyor. Afetzedeler, gerçek doğasından haberdar olmaksızın, cihazı kaptıkları gibi üst kata çıkarıyorlar ve başka bir diyara kapının açılması ile beklenmedik olaylar da patlak veriyor.

Hellraid içeriğiyle birlikte Harran şehrinin sokaklarını arkamızda bırakacak ve Hell'in hizmetkarları ile istila edilen uhrevi bir kaleye ziyarette bulunacaksınız. Yepyeni şeytani düşmanlara karşı mücadele edeceğiniz hikayede ortaçağ kılıçları, baltalar ve çekiçler gibi yeni silahlar kullanacaksınız.

Ayrıca yeni bir oyun modu da söz konusu. Bu moda göre şeytanların istilası altında olan zindanlar boyunca yeteneğe dayalı çatışmalara gireceksiniz. Her ziyaretinizde ek ödüller alabilecek ve seviyeniz yükseldikçe, Harran şehrinde de kullanabileceğiniz yeni silahlar açabileceksiniz.