Dying Light Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek: Hemen İndirin!

Eğer hafta sonu için bir programınız yok ise, Harran şehrine davetlisiniz. Dying Light hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir oldu. Bugün itibarıyla oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca yeni bir etkinlik ve indirilebilir içerik paketi de duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Geliştiriciliği Techland tarafından yapılan Dying Light, 2015 yılının Ocak ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Bizleri hayali Harran şehrine götüren oyun, her ne kadar baştan Dead Island’ın kopyası gibi görülmüş olsa da, kısa sürede büyük başarılara imza atmıştı. Bu ay ise altıncı yaşına basıyor. Polonya menşeli stüdyo ise bunu özel bir etkinlik ile kutlama kararı aldı.

Ücretsiz Dying Light Oynama Fırsatını Kaçırmayın

Bugün yapılan duyuru ile açık dünya hayatta kalma oyunu için hafta sonu boyunca PC (Steam) üzerinde ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu etkinlik, bugün TSİ 21:00 ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü TSİ 21:00 arasında geçerli olacak. Etkinlik boyunca, herhangi bir kısıtlamak olmaksızın Dying Light keyfi sürebileceksiniz. Eğer bu süreçte tam sürüme geçmeye karar verirseniz, standart sürümün % 66 indirimle 20.39 TL, Enhanced Edition’ın % 70 indirimle 29.70 TL ve Ultimate Collection’ın da % 49 indirimle 128.57 TL gibi fiyattan satılıyor olduğunu söyleyelim. Kaydettiğiniz aşama da tam sürüme aktarılacak.

Techland aynı zamanda Zombie Hunt Event adı altındaki bir etkinliğin ve Harran Tactical Unit Bundle’ın da duyurusunu gerçekleştirdi. İki hafta sürecek bu etkinliğe göre, Harran şehrinin sokaklarında özel bir GREcipe iksirinden dolayı dönüşüm geçiren ve hatta daha dirençli hale gelen zombi GRE operatörleri terör estirmeye başlayacaklar. Crane olarak size düşen ise tehlikedeki afetzedeleri kurtarmak ve ekstra tedarikleri almak. Başarınıza göre oyun içi ödülleriniz olacak.

Harran Tactical Unit Bundle içeriğinde ise “Protector” Zırh Görünümü, “Guardian” Tüfek, “Dispatcher” Av Tüfeği, iki elle kullanılan “HyperArgument” çekiç ve polis ışığı olan “Four-Wheeler” Böcek araba görünümü bulunuyor.

Dying Light Konusu

Açık dünya hayatta kalma oyununda, Harran isimli hayali bir orta-doğu şehrinin karantina altındaki bölgesine sızması için gönderilen Kyle Crane isimli gizli operasyon ajanı rolündesiniz. Dört oyuncuya kadar kooperatif desteği ile oynayabildiğiniz Dying Light, dinamik bir gece-gündüz geçişi sunuyor. Enfeksiyonlu düşmanlarınız gündüz vakti yavaş ve zayıf iken, gece vakti ise son derece dayanıklı ve saldırgan oluyorlar. Oyunda hem uzak hem de yakın mesafeli silahlar kullanabiliyorken, akıcı bir parkur sistemi ile öne çıktığını da söylemeden geçmeyelim.