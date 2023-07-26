Dying Light, Walking Dead'in 20. Yılına Özel Yeni Bir Etkinlik Başlattı!

Techland’ın üretici olduğu zombi oyunu çizgi roman serisi The Walking Dead’in 20. yılına özel yeni bir oyun teması oluşturdu. Bugünden itibaren başlayan aksiyon dolu yeni versiyon 2 Ağustos’a kadar oyunseverlerin kullanımına açık olacak.

Dying Light Walking Dead'e Özel Hazırladığı Etkinliği Duyurdu

Dying Light 2 Stay Human, Walking Dead etkinliği kapsamında oyunsevelere bazı görev setleri veriyor. İçerisinde farklı çizgi roman karakterlerinin yer aldığı oyun modları zorlu mücadeleler içeriyor.

Zombi oyunu 20.yıla özel oyun modunda Walking Dead kahramanları içerisinde yer alan karakterlerin özel silahlarına da yer verecek. Bunların içerisinde Rick'in silahı, Dixon’ın ok tabancası ve Negan’ın beyzbol sopası bulunuyor.

Dyling Light’ın 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği bu versiyonda oyuncular toplamda 160 milyondan fazla düşmanı öldürürlerse ödül olarak herkes Rick'in şapkasının giyilebilir bir versiyonuna sahip olacak.

Ayrıca Dying Light 2 mağazasında Walking Dead serisine özel 8 dolar değerinde yeni bir ürün paketi de sunuyor. İçerisinde yer alacak Walking Dead temalı ürünler şöyle;

Yürüyen Ölü yamaç paraşütü

Rick Grimes'ın kıyafeti

Negan'ın Bıçağı silahı

Michonne'un Katana silahı

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