Dyson'ın Ev Temizliği Odaklı En Yeni Teknolojileri Duyuruldu

Dyson, evlerin daha akıllı ve etkili bir şekilde temizlenmesi için altı yeni teknolojisini bugün duyurdu. Bu yeni teknolojiler, robotik, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle oluşmakta.

Dyson Teknolojiden Sorumlu Başkanı John Churchill, "Mühendislerimiz, kullanıcılarımızın üzerindeki bilişsel yükü azaltmak, sağlıklı bir evin bakımında zamandan, enerjiden ve çabadan tasarruf etmek için bu teknolojileri kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Gelecek vizyonumuz, kendi başının çaresine bakabilen evlerdir." dedi.

Geçtiğimiz yıl evlerin düzenli temizliğinin azaldığı bir dönem yaşanmasına rağmen, küresel olarak haftada ortalama 25 dakika, yani yılda 65 saate eş değer bir zaman harcanıyor. Bu yeni teknolojilerin temelinde algılama, yazılım ve otomasyon yatmakta. Ürünler, çevresini ve görevini anlayarak, zorlukların üstesinden en etkili şekilde gelmek için otomatik olarak gerekli reaksiyonu veriyor.

En Güçlü Robot

Bir odanın kenarlarını algılayan sensörlere sahip Dyson 360 Vis NavTM robot süpürge, hassas kenar temizliği için emiş gücünü bir uyarıcı aracılığıyla kenarlara yönlendirerek herhangi bir robot süpürge için en büyük zorluklardan biri olan kenar temizliği problemini tamamen ortadan kaldırıyor.

Kablosuz Süpürge Teknolojisi

Dyson'ın kablosuz süpürge teknolojisi, toz partiküllerini saymak ve sınıflandırmak için akustik piezo sensörler kullanıyor. Ayrıca ne zaman temizliğe devam edilmesi gerektiğini LCD ekran aracılığıyla kullanıcılara bildiriyor.

Dyson Gen5detect™ kablosuz süpürgedeki sensörler motorun hızını, gücünü ve sıcaklığını izlemekte. Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde ve Dyson HEPA Big+Quiet hava temizleyiciler, HEPA H13 standardına göre test edilirken, ek olarak en yeni Dyson hava temizleyicilerin virüsleri yakaladığı da kanıtlanmış durumda.

Dyson'ın yeni nesil akıllı robot süpürgesi, diğer tüm robot süpürgelerin altı katı emiş gücü sunarak robot süpürgelerin en güçlüsü olma özelliğine sahip. Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama (SLAM) teknolojisiyle tasarlanan bu robot süpürge, nerede olduğunu hatırlayan, nereyi temizleyeceğini gören ve evinizin toz haritalarını oluşturacak kadar akıllı olan balık gözü yarım küre lensli 360 derecelik bir görüş sistemiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

En Sessiz ve En Güçlü Hava Temizleyicileri

Dyson ayrıca yeni kablosuz süpürgeler ve temizleme başlığı teknolojileriyle birlikte, Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde ve Dyson HEPA Big+Quiet hava temizleyicilerini de duyurdu. Bu cihazlar özellikle büyük ve açık alanlar için tasarlanırkeni, profesyonel işletmelerde kolay kullanım imkânı sunmakta.

Yeni Koni Aerodinamiği 10 metreye kadar hava akışı sağlarken, Dyson Purifier Big+Quiet sadece 56 desibel gürültü üreterek Dyson’ın en sessiz ama en güçlü hava temizleyicisi olma özelliğine sahip. HEPA H13 partikül filtresi ultra ince partiküllerin, %99,95'ini yakalarken, yeni K-Karbon filtre, gaz kirleticileri ve 3 kat daha fazla NO2 (azot dioksit) temizlemekte.

Islak Temizleme Başlıkları

Dyson'ın en son kablosuz süpürgeleri, Dyson V15s Detect Submarine ve Dyson V12s Detect Slim Submarine, Dyson Submarine™ ıslak temizleme başlığına sahip. Bu başlık, sert zeminlerdeki kirleri, lekeleri ve küçük döküntüleri etkili bir şekilde temizlemek için doğru miktarda su kullanımı sağlamakta. Ayrıca ıslak temizleme başlığı, aşırı suya ihtiyaç duymadan optimum 'temiz zemin' elde etmek için silindirin tüm genişliği boyunca eşit su dağılımı için basınçlı bir hazne kullanan sekiz noktalı bir hidrasyon sistemiyle tasarlanmış durumda.

Motor destekli mikrofiber rulo, 300 ml'lik temiz su tankı sayesinde kirleri, zorlu lekeleri ve küçük döküntüleri temizlerken, dayanıklı bir plaka, ıslak silindirden kirli suyu çıkarıyor ve kir ve döküntülerin zemine geri aktarılmasını önlemek için ayrı bir atık su tankına bırakıyor. Alçak yapısı ve tam genişlikte fırça çubuğuyla tasarlanan Dyson Submarine™ ıslak temizleme başlığı, mobilyaların altında kolayca manevra yapılmasına, toz, kir ve döküntülerin en zor yerlerden bile temizlenmesine olanak tanımakta.

Dyson'ın yılların birikimi ve teknolojik deneyimleriyle geliştirdiği bu yeni teknolojiler, evlerin daha akıllı ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.