Dyson Firması Elektrikli Otomobil Geliştirmeye Hazırlanıyor

Geliştirdiği elektrikli süpürgeler, el kurutma makinaları gibi cihazlarla yakından tanıdığımız Dyson firması elektrikli otomobil sektörüne girmeye karar verdi. Firmanın kurucusu bu sektöre 2 milyar dolarlık bir bütçe ile giriş yapacaklarını açıkladı.

Elektrikli otomobil projesi kapsamında Dyson firmasının bu 2 milyar doların 1 milyar dolarlık bir miktarını üretecekleri elektrikli otomobil için, kalan 1 milyar dolarını ise bu elektrikli otomobilin pillerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için kullanacağı belirtildi. Lityumdan değil de katı haldeki pillere sahip olacak olan bu elektrikli otomobilin 2020 yılına kadar seri üretim aşamasına geçmiş olması bekleniyor.

Günümüzde hızla büyüyen elektrikli otomobil sektöründeki Toyota, Tesla, Nissan, Volkswagen gibi birçok büyük firma otomobillerinde lityum-iyon piller kullanırken Dyson'un katı pil kullanmakta kararlı olması bizleri pek de şaşırtmadı. Çünkü Toyota da daha önce yaptığı bir açıklama ile 2020'ye kadar tamamen katı pillerden oluşacak elektrikli otomobiller üreteceğini belirtmişti.

Dyson firmasının kurucusu James Dyson, yaptığı bazı açıklamalarda üretecekleri elektrikli otomobilin bugün yolda gördüklerimizden çok farklı olacağını belirtti. Aynı zamanda bu arabanın spor bir araba olmayacağı, fakat pek ucuz da olmayacağı belirtildi. Dyson'un bu işe ayırdığı bütçenin oldukça yüksek olduğuna bakılınca gelişmiş özelliklere sahip lüks bir otomobil ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Firmanın bu elektrikli otomobil için çalışmalara 2 yıl öncesinden başladığı ve 400 kadar mühendisin bu iş için görevlendirildiği de ortaya çıktı. Bu mühendislerin birçoğu da Tesla ve Aston Martin gibi lüks otomobil markalarında çalışmış isimlerden oluşuyor. An itibarıyla Singapur, Malezya ve Filipinler'de üretim yapmakta olan Dyson'un elektrikli otomobilinin de Asya kıtasındaki bir ülkede üretileceği tahmin ediliyor.