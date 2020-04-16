Abonelik İptalleri E-Devlet'e Taşınabilir

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle abonelik sözleşmesi iptal başvuruları e-Devlet'e taşınıyor. Bugün yapılan açıklama ile abonelik iptali e-Devlet üzerine taşındı bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı.

Abonelik iptali e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Haber Türk'ten Nejdet Çalışkan'ın haberine göre, taslak hayata geçilirse Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.

Taslağa göre aboneler, e-Devlet Kapısına güvenli elektronik imza, Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden birisi ile giriş yapmış olmak şartı ile abonelik sözleşmesi fesih başvurularını işletmecilere iletebilecekler.

E-devlet üzerinden sunulacak olan fesih başvurusu hizmetlerin kullanımına aboneler tarafından 15 Eylül 2020 tarihinde başlanılacağı söyleniyor.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan e-Devlet uygulamasını cihazınıza kolayca ve güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.

e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

e-Devlet şifresi almak en yakın PTT şubesine gitmeniz ve görevliye e-Devlet şifresi almak istediğinizi söylemeniz gerekmekte. e-Devlet şifresini ilk kez alıcak iseniz 2 TL ödeme yapmanız gerekmekte. Eğer şifrenizi unuttuysanız ve yeni şifre almak isterseniz 4 TL ücret ödemeniz gerekmekte.