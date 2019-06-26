e-Devlet Artık Engelsiz Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 43 milyona yakın kullanıcı sayısı olan e-devlette engelleri kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, engelli vatandaşların kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabileceklerini ifade etti. Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda, projeyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Turhan’ın yaptığı açıklamalara göre, ihtiyaç duyan vatandaşlar Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü konuşma yapabilecekler. Turhan ayrıca, Engelliler Haftası aracılığıyla anma pulu bastıklarını ve bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmak istediklerini belirtti.

2012 yılında Engelli Hizmetleri Dairesi'nin kurulduğundan ve hatta daha öncesinden beri, ulaşım ve iletişim hizmetleri alanında erişilebilirlikle ilgili çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü de yine aynı konuşmalar sırasında dile getirildi. Hizmet alanında erişebilirlikle alakalı pek çok çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Turhan, ulaşımla ilgili verdikleri hizmetler hakkında şunları söyledi:

"Külfet değil, elzem olduğunu düşündüğümüz düzenlemelerimizle ve çeşitli alanlardaki avantajlı tarifelerimizle uzun yıllardır bu konular üzerinde çalışıyoruz. Gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yaptık. Marmaray ve yüksek hızlı trenlerde (YHT) engellilere uygun tasarımları hayata geçirdik. Akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engelli vatandaşlarımızın, bir link üzerinden TCDD'den hizmet alabilmelerini sağladık. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun da kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz olarak seyahat edebilmesine imkan tanıdık. Bu sayede geçen yıl YHT ve ana hat bölgesel trenlerde 1 milyon 100 bin engelli vatandaşımız yolculuk etti."

Cahit Turhan, Çalıştay sonrası yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, engel tanımayan müzisyenler olarak anılan Aşk Olsun Müzik Grubu üyeleri ile engelli balet Mehmet Sefa Öztürk'e plaketlerini verdi. Ardından Turhan, YHT ile yaşlı ve engellilerden oluşan bir grubu Konya'ya uğurladı.