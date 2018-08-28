e-Devlet Değerlendirme Toplantısından Önemli Kararlar Çıktı

Vatandaşların e-Devlet’e erişimini kolaylaştırmak ve platforma dahil edilebilecek yeni hizmetleri değerlendirmek adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "e-Devlet Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ’nın (AA) haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda, e-Devlet’e kazandırılacak yeni özellikler ve sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan devlet teşkilatına uyumuna ilişkin atılacak adımlar tartışıldı. Buna göre, vatandaşa, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetler iyileştirilecek.

Öte yandan tüm bakanlıkların katılımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında 31 Ağustos Cuma günü "e-Devlet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirileceği bilgisi de paylaşıldı.

Her geçen gün biraz daha büyüyen e-Devlet, sahip olduğu özellikleriyle vatandaşların birçok işini internet üzerinden halletmesini sağlıyor. Kayıtlı 35 milyon kullanıcının bulunduğu platform üzerinden 378 kurum ve kuruluşun 2 bin 430 hizmetinden faydalanılabiliyor.

e-Devlet uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: