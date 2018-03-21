e-Devlet'e Bomba Bir Hizmet Daha: E-Taşınma

e-Devlet, tıpkı dikkat çekmeye çalışan evin küçük oğlu gibi oldu. Kafamızı ne zaman başka yöne çevirsek yeni bir icatla dikkatimizi çekmeyi başarıyor.

Soy sop sorgulama, dededen miras kalmış mı sorgulama derken uzun bir süre dillerden düşmeyen e-Devlet, şimdi de insanı taşınmaktan korkutan çok sayıda işi internete taşıyor. Taşınmaların en uğraştırıcı ve yorucu kısmı, su- elektrik aboneliklerinin kapanıp yenilerinin açılması, çocuğun yeni okula kaydı gibi işler artık tek bir tıkla mümkün hale geliyor.

e-Taşınma sistemiyle çok sayıda işlemin tek ekrandan halledilebileceği müjdesini veren Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, yeni adresin sisteme girilmesiyle sadece aboneliklerin değil, çocukların okul kayıtlarının da taşınabileceğini belirtti. Yeni sistem için çok yakında Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, elektrik, su, doğalgaz firmalarıyla görüşüleceğini duyuran Kılıç, "Taşınacak kişi e-Devlet'e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek." şeklinde konuştu.

Devir dijitalleşme devri, biz de dijitalleşmeye gönül verenler olarak bu güzel haberi sevinçle karşılıyor, daha nice angarya işin tek tıkla halledilebileceği günlere diyoruz!