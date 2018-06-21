E-Devlet'e Yeni Bir Hizmet Daha Geldi

Hemen her fırsatta vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet, bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birlikleri sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor. Devlet hizmetlerinin en kolay, en etkin olarak kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle oluşturulan E-Devlet uygulamasına yeni bir hizmet daha eklendi. Bu hizmet, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında ‘İcra dosyası sorgulama’ hizmeti olarak tanıtıldı ve an itibarıyla kullanılabiliyor.

İcra dosyası sorgulama uygulaması sayesinde, vatandaşlar kendi haklarında başlatılmış olan bir icra takibi bulunuyorsa, kolaylıkla e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlayabiliyor ayrıca mevcut icra dosyalarının numarasını da öğrenebiliyorlar.

Bildiğiniz üzere E-Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için bir e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet’in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra arama satırına “İcra Dosyası Sorgulama” yazarak bu yeni hizmete ulaşabiliyorlar.

E-Devlet Şifresi Nedir? Nereden Alınır?

E-Devlet şifresi, vatandaşlara özel olarak tanımlanan, kişisel bir şifredir. Bu şifreyi herhangi bir PTT şubesine giderek alabilmeniz mümkündür. Şifreniz yazılı bir şekilde zarf ile teslim edildiği gibi SMS ile de gönderilir. Her iki seçenekte de şifrenizi alabilmek için şahsen ve üzerinde T.C. kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı ile PTT’ye başvurmanız gerekir. Eğer yurtdışında bulunuyorsanız, e-devlet şifrenizi elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra E-Devlet sistemine girebilir ve istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. Kimlik Kartı kullanıyorsanız, e-devlet sistemine bunlardan biri ile giriş yaparak ardından şifre oluşturabilmeniz mümkün.