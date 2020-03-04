e-Devlet'e Yeni Özellik Geldi

Türkiye'de vatandaşların kolayca tüm devlet işlemlerini halletmesi için hazırlanan e-Devlet Kapısı'na yepyeni bir özellik geldi. Her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı sisteme yeni özellik eklendi.

e-Devlet'e Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama Özelliği Geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptığı açıklamada, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet Kapısı için geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığı bilgisini verdi.

Hizmet şu anda www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan BDDK alanında yer almakta. Sistemde yer alan açıklamada ise şu cümleler bulunmakta:

"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgilibankalardan öğrenilebilecektir. Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içişubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetlimaden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılmahesapları' bilgileri kullanılmaktadır."

2020 e-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? e-Devlet Şifresi Ücreti Nedir?

e-Devlet şifresi almak en yakın PTT şubesine gitmeniz ve görevliye e-Devlet şifresi almak istediğinizi söylemeniz gerekmekte. e-Devlet şifresini ilk kez alıcak iseniz 2 TL ödeme yapmanız gerekmekte. Eğer şifrenizi unuttuysanız ve yeni şifre almak isterseniz 4 TL ücret ödemeniz gerekmekte.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan e-Devlet uygulamasını cihazınıza kolayca ve güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.