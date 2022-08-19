e-Devlet'e Erişim İçin Artık İnternet Gerekmeyecek

Vatandaşların pek çok hizmete tek tıkla erişmesini sağlayan e-Devlet hizmeti alınan yeni kararla birlikte artık ücretsiz oluyor. Ülkemizin en çok kullanılan üç operatörüyle yapılan anlaşma doğrultusunda herhangi bir internet hizmeti gerektirmeden e-Devlet'e erişim mümkün kılınacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapmış olduğu açıklamayla birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapılan anlaşma sonrası e-Devlet'e kotasız ve ücretsiz erişim artık mümkün.

Müjdeyi Dr. Ali Taha Koç Verdi

Bu kararla birlikte artık e-Devlet'te yapacağınız gezinti, işlemler ve hizmet kullanımları mevcut paketlerinizin internet kotasından düşmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un verdiği bu müjde ile tüm vatandaşların e-Devlet hizmetini kullanabilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un müjdeyi vatandaşlarla paylaştığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde: