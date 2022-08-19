e-Devlet'e Erişim İçin Artık İnternet Gerekmeyecek
Vatandaşların pek çok hizmete ulaşabildiği e-Devlet sistemi artık internet gerektirmeden kullanılabilecek. İşte tüm detaylar!
Vatandaşların pek çok hizmete tek tıkla erişmesini sağlayan e-Devlet hizmeti alınan yeni kararla birlikte artık ücretsiz oluyor. Ülkemizin en çok kullanılan üç operatörüyle yapılan anlaşma doğrultusunda herhangi bir internet hizmeti gerektirmeden e-Devlet'e erişim mümkün kılınacak.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapmış olduğu açıklamayla birlikte Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapılan anlaşma sonrası e-Devlet'e kotasız ve ücretsiz erişim artık mümkün.
Müjdeyi Dr. Ali Taha Koç Verdi
Bu kararla birlikte artık e-Devlet'te yapacağınız gezinti, işlemler ve hizmet kullanımları mevcut paketlerinizin internet kotasından düşmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un verdiği bu müjde ile tüm vatandaşların e-Devlet hizmetini kullanabilmesi amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un müjdeyi vatandaşlarla paylaştığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
"e-Devlet Kapısı'nda amacımız tüm vatandaşlarımızın 7/24 işlerini en kısa sürede ve en güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek isterim. Bundan sonra, mobil abonelerinin e-Devlet Kapısı kullanımı internet kotalarından harcanmayacak.
e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcanmaması için çalışmalar tamamlanmış ve vatandaşlarımızın kullanıma açılmıştır. Artık e-Devlet Kapısı'nda kullanılan internet, mobil abonelerinin kullanım kotasından düşmeyecektir."
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