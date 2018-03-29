E-devlet Güvenlik Açıklarına Karşı Nasıl Korunuyor?

Tüm ülkenin kritik bilgilerinin yer aldığı e-Devlet sistemi, devasa bir güvenlik önlemini beraberinde getirmişti. Bakan Ahmet Arslan, bugün yaptığı açıklamayla e-Devlet sisteminin nasıl korunduğunu açıkladı.

Son günlerde güvenlik açıklarıyla gündeme gelen e-Devlet sistemi hakkında önemli bir açıklama geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 36,5 milyon kullanıcısı olan e-Devlet kapısının düzenli olarak denetlendiğini belirtti ve “Risk durumuna göre şüpheli görülen erişimler geçici olarak otomatik engellenmektedir” ifadelerini kullandı. e-Devlet Kapısı sistemini işleten TÜRKSAT’ın “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”na sahip olduğunu kaydeden Arslan, sertifikanın gerektirdiği denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sistemin TÜRKSAT tarafından kurulan TÜRKSAT Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Birimi tarafından üç ayda bir düzenli kontrollere girdiğini kaydeden Arslan, “Ayrıca bağımsız bilgi güvenliği firmaları tarafından 6 ayda bir güvenlik ve sızma testleri yapılıyor. Bu testlerden de bugüne kadar başarıyla geçti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik sistemimizi de güncelliyoruz. Sistemin korunması için gerekli olan, dünyanın her yerinde kullanılan çözümleri de sistem içinde konumlandırıyoruz” dedi.

Çok yakında adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemlerinin de e-devlet ile tek ekranda yapılabileceğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2016 yılından bu yana e-devlete yaptığımız yatırım 203 milyon lira olup, bu sayede yıllık 1.9 milyar lira tasarruf sağlandı” şeklinde açıklamasını tamamladı.