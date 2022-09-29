E-Devlet Hayvan Sahiplendirme Uygulaması Açıldı!

Bir süredir hayata geçirilmesi planlanan e-Devlet üzerinden hayvan sahiplendirme uygulaması kullanıma açıldı. Yeni gelen uygulama ile birlikte barınaklardaki hayvanlara ulaşmak ve onları sahiplenmek mümkün olacak.

Barınaktaki hayvanların yuva bulmasına destek olabilmek amacıyla geliştirilen uygulama, e-Devlet'te aktif olarak kullanıma sunuldu.

E-Devlet'ten Nasıl Hayvan Sahiplenilir?

Hayata geçirilen hayvan sahiplendirme uygulaması sayesinde barınaklarda yaşayan hayvanlara yuva bulmak çok daha kolay olacak. Şu an için Ankara'da Keçiören Belediyesi, İstanbul'da ise Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyesi'nin barınak bilgileri yer alsa da ilerleyen günlerde daha fazla barınak bilgisinin eklenmesi planlanıyor.

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ''Arama'' kısmına ''Hayvan Sahiplenme'' yazarak çıkan sonuçlara tıklanıyor. Ardından açılan listede hayvanların cinsini ve yaş bilgileri görünüyor.

''Detay''a geçiş yapıldıktan sonra fotoğraf ve diğer tüm bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. Sahiplenmek için de sayfanın altında yer alan ''Sahiplenmek İstiyorum'' butonuna tıklamak yeterli oluyor.

Sokak hayvanlarının yaşam hakkına yönelik çağrıda bulunan aktivistlerin ''Satın alma, sahiplen'' çağrılarına karşılık gelen uygulama, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, tüm hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllülerin umudu oluyor.