E-Devlet Hayvan Sahiplendirme Uygulaması Açıldı!
Artık e-Devlet üzerinden hayvan sahiplenmek mümkün olacak. İşte, hayvan sahiplendirme uygulaması hakkında tüm merak edilenler!
Bir süredir hayata geçirilmesi planlanan e-Devlet üzerinden hayvan sahiplendirme uygulaması kullanıma açıldı. Yeni gelen uygulama ile birlikte barınaklardaki hayvanlara ulaşmak ve onları sahiplenmek mümkün olacak.
Barınaktaki hayvanların yuva bulmasına destek olabilmek amacıyla geliştirilen uygulama, e-Devlet'te aktif olarak kullanıma sunuldu.
E-Devlet'ten Nasıl Hayvan Sahiplenilir?
Hayata geçirilen hayvan sahiplendirme uygulaması sayesinde barınaklarda yaşayan hayvanlara yuva bulmak çok daha kolay olacak. Şu an için Ankara'da Keçiören Belediyesi, İstanbul'da ise Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyesi'nin barınak bilgileri yer alsa da ilerleyen günlerde daha fazla barınak bilgisinin eklenmesi planlanıyor.
E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ''Arama'' kısmına ''Hayvan Sahiplenme'' yazarak çıkan sonuçlara tıklanıyor. Ardından açılan listede hayvanların cinsini ve yaş bilgileri görünüyor.
''Detay''a geçiş yapıldıktan sonra fotoğraf ve diğer tüm bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. Sahiplenmek için de sayfanın altında yer alan ''Sahiplenmek İstiyorum'' butonuna tıklamak yeterli oluyor.
Sokak hayvanlarının yaşam hakkına yönelik çağrıda bulunan aktivistlerin ''Satın alma, sahiplen'' çağrılarına karşılık gelen uygulama, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, tüm hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllülerin umudu oluyor.
Evcil Hayvan Sahiplerinin Kullanabileceği 8 Android Uygulaması
Evinde bir evcil hayvan besleyenler için hayvan sevgisi bambaşka bir şeydir. Evinizde sizinle birlikte yaşayan, büyüyen, yeri geldiğinde can sıkıntınızı gideren bir dost, yeri geldiğinde sizi eğlendiren bir çocuk, yeri geldiğinde göz yaşlarınızı silen bir ebeveyn olabilen evcil hayvan dostlarımızın bizim için ne kadar değerli olduğunu, evcil hayvanı olmayanlara anlatmakta güçlük çekeriz.
YORUMLAR